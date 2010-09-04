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Square будет продавать картридеры в центре Нью-Йорка

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Square будет продавать картридеры в центре Нью-Йорка

Производитель программного и аппаратного обеспечения для приема платежей с мобильных устройств – Square – открывает свой первый офлайн-магазин. В компании такой шаг объясняют потребностями бизнеса – предпринимателям важно предварительно протестировать терминалы, которые они собираются закупать для своих торговых точек.

Магазин под названием Square Showroom расположился в самом центре Манхэттена. В нем можно протестировать все продукты компании перед покупкой. В том числе и программное обеспечение — Square API, Square for Retail.

Помимо шоурума, в магазине расположена служба поддержки, где клиенты смогут обсудить возникшие проблемы с консультантами или пройти обучение по новому продукту.

Также в магазине будет представлена постоянно меняющаяся выставка товаров продавцов, которые активно используют терминалы Square в своих продажах.

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Метки
новости, платежная система
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