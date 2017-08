Что такое проект Kovri и почему он важен для Monero



В последнем эпизоде OpenHours, выпущенном 17 августа, несколько участников сообщества Monero присоединились к шоу, чтобы поговорить о проекте Kovri. Проект направлен на дальнейшее улучшение конфиденциальности сети Monero, делая практически невозможным раскрытие информации о транзакциях. Кроме того, Kovri потенциально может стать одним из лучших способов для сокрытия IP-адресов.



Значение Kovri для Monero



Kovri - это реализация I2P-маршрутизатора на C++. Если вкратце, то его главная цель – анонимизация сети, подобно Tor. Типичный маршрутизатор I2P написан на Java, тогда как Kovri написан на языке C++, чтобы обеспечить совместимость с криптовалютой, ориентированной на конфиденциальность - monero (XMR), курс которой продолжает обновлять максимумы. В настоящее время 48 участников работают над проектом, чтобы довести его до альфа-стадии.



Что такое Kovri и как он появился?



Рикардо Спаньи (Riccardo Spagni), ведущий разработчик проекта Monero, объяснил, что «поскольку главным приоритетом Monero является защита конфиденциальности, мы начали внедрять в работу и другие проекты, которые полезны не только для среды monero, но и для любителей конфиденциальности во всем мире – тогда и возникла идея Kovri».

Появление Kovri схоже с появлением Monero. Оба проекта отделились от проектов с открытым исходным кодом, так как их видение дальнейшего развития не совпадало с видением разработчиков проекта. В случае с Monero, это был проект BitMonero, а с Kovri - i2pd.

В начале 2015 года произошел конфликт между разработчиками i2pd, что привело к отделению части разработчиков и созданию Kovri. Затем, осенью 2015 года, Anonimal, который в настоящее время возглавляет разработку Kovri, попытался реанимировать проект и предложил "оливковую ветвь мира" активным разработчикам i2pd. Однако из этого ничего не вышло и проекты так и продолжили существовать каждый сам по себе. Чтобы предотвратить потенциальный ущерб реализации I2P на C++, Anonimal провел серию встреч, которые легли в основу проекта Kovri, начиная с ноября 2015 года. Затем эта группа окончательно откололась от i2pd из-за отсутствия перспектив в развитии проекта.

Anonimal объяснил цель Kovri в эпизоде OpenHours – это стало первым публичным обсуждением проекта:

«По сути, мы сможем сделать транзакции monero более анонимными на сетевом уровне, чем сейчас».

В предложении Anonimal, опубликованном в конце 2016 года ,он выдвигает свои аргументы за Kovri в качестве альтернативы Tor:

«Хотя я очень люблю Tor и готов защищать его всеми возможными средствами, сейчас меня серьезно волнуют два вопроса, касающиеся этой сети. Во-первых, с новым руководством текущее состояние проекта становится сомнительным: основные волонтеры, которые были с проектом с самых первых лет, подсиживаются и уходят из организации. Помимо этого, существуют открытые конфликты внутри компании, известные публично, и циркулирует много слухов (как обоснованных, так и нет) о проникновении в организацию агентов спецслужб США. Во-вторых, ахиллесова пята Tor - авторитеты, консенсус и потоковая маршрутизация (сейчас реализованная в Tor): они не децентрализованы».

Но разве Monero уже не скрывает назначение транзакции и ее объем? Да, но, когда вы производите транзакцию, вы говорите сети о том, что вы хотите быть включены в следующий блок. Ваш IP-адрес, вместе с мета-данными, становится известен. Но ваш IP-адрес не записывается в блокчейне навсегда. Злоумышленники могут попытаться выяснить IP-адреса, если они активно следят за сетью – именно поэтому Kovri так важен. Участник команды Monero SamsungGalaxyPlayer (SGP) заявил:

«[Kovri] сделает отслеживание подобной информации, очень-очень трудным, а в идеале - невозможным».

Спаньи добавил, что, хотя такая атака и возможна, она весьма трудно осуществима, так как «ваш IP-адрес не встроен в транзакцию. Злоумышленники должны запускать собственные узлы, а затем наблюдать, какой узел первым проводит транзакцию. Так что это весьма сложная атака. Тем не менее, она имела место в Биткоине, и, возможно, Monero тоже может стать ее жертвой, сложно сказать наверняка…»



Kovri важен для конфиденциальности и децентрализации



Один из наиболее интересных вопросов, затронутых в эпизоде, был следующим:

«Предположим, что Kovri интегрирован и есть мобильные кошельки для XMR, каковы самые большие и долгосрочные проблемы, с которыми столкнется Monero?».

SGP ответил, что самые большие проблемы связаны с тем, что Monero будет очень сложно оставаться децентрализованной и продолжать улучшать конфиденциальность.

«Сейчас не существует полностью конфиденциальных систем. Нам нужно работать в этом направлении».

Далее он отметил: «Сейчас мы на той стадии, когда Monero достаточно конфиденциальна, теперь мы должны сделать ее достаточно эффективной».

Из-за маскировочных качеств размер транзакции Monero больше, чем транзакции биткоина, то есть в блокчейне хранится больше данных. Уменьшение размера транзакции – один из ключевых приоритетов команды проекта. В этом отношении есть два плодотворные идеи, о чем свидетельствуют итоги последней встречи разработчиков Monero. RingCT 2.0 и сублинейные кольцевые подписи исследователя Тима Раффинга (Tim Ruffing) + CT, которые имеют дополнительное преимущество – они не требуют доверенной установки.

«Работа над Monero никогда не закончится. Чтобы сделать систему более децентрализованной и улучшить конфиденциальность, думаю, наилучшим образом подойдет Kovri», - говорит SGP.

Помимо улучшения децентрализации и конфиденциальности Monero, Kovri также поможет повысить распространение и ценность XMR. Люди станут все больше доверять криптовалютам, когда будут уверены, что каждая транзакция сохраняет их анонимность. После выпуска бета-версии Kovri он будет внедрен по умолчанию, то есть каждый пользователь получит дополнительный уровень анонимности I2P.



Ускоренная разработка



В эпизоде OpenHours также были озвучены взгляды Спаньи на консенсус блокчейна и прогресс со стороны разработки.

«В нашем сообществе появляются новые участники. Некоторые из них нас быстро покидают, но другие остаются надолго, и они работают над проектом бесплатно. Есть некоторые участники, которые собрали средства через нашу краудфандинговую систему, но подавляющее большинство работает над Monero, потому что им это нравится, они находят эту работу сложной и интересной, и работают не потому, что думают о наживе». - Риккардо Спаньи.

Как и для Брендона Гуделла (Brandon Goodell), доктора физико-математических наук, который участвовал в развитии Monero, работа Anonimal была также проспонсирована участниками сообщества через внутреннюю систему краудфандинга проекта. В эпизоде Спаньи также намекнул, что два этих участника будут работать и над проектом Kovri в ближайшем будущем.

На работу Anonimal было собрано более 7 000 XMR, что позволяет ему работать в проекте на постоянной основе. Спаньи отметил, что еще два разработчика и один исследователь финансируются таким же образом. Он сказал: «Это очень здорово, потому что в очередной раз доказывает, что несмотря на то, что в среде криптовалют очень много мошенников, все равно существуют проекты, держащиеся за счет идеи, и сообщество, которое хочет финансировать разработку и разработчиков на добровольной основе».



Kovri важен не только для Monero



Kovri – не эксклюзивный проект только для Monero. Kovri стремится быть независимой системой, которая может быть полезно каждому, кому необходима анонимность, например, осведомителям и журналистам.

Как объясняет Anonimal: «В долгосрочной перспективе я хотел бы сократить количество того, что нам необходимо, и улучшить реализацию того, что у нас есть, а также сделать Kovri анонимным и независимым приложением с точки зрения использования API. Мы могли сделать так, чтобы Monero использовала API, но Kovri мог бы стать представителем следующего поколения анонимных систем ... Мы хотим сделать что-то полезное для всех, что также будет долгосрочным решением для анонимности Monero».

Несмотря на то, что у Kovri не намечена конкретная дата выпуска, этот проект расценивается как многообещающий и его ждут многие участники криптовалютного сообщества. Anonimal уверен, что Kovri - самый захватывающий проект, над которым криптограф мог бы работать:

«Kovri – как шведский стол в криптопространстве… работать над ним захватывающе – это тот проект, в который хочется попасть, так как нам нужно сделать столько всего, у нас есть классные идеи, которые разрабатываются уже больше десятилетия…»



