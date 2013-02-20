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Участник лотереи Powerball в США выиграл второй по величине джекпот за всю историю

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Участник лотереи Powerball в США выиграл второй по величине джекпот за всю историю



Участник лотереи Powerball проводимой в Америке выиграл второй
по размеру джекпот за всю историю.



Участнику проводимой в Америке лотереи Powerball несказанно повезло, так как он приобрел счастливый лотерейный билет очередного этапа розыгрыша. Тем самым теперь он может пополнить ряды американских миллионеров, так как ему по праву отныне принадлежит 758.700.000 долларов (это около 44.421.885.000 рублей или 19.381.446.720 гривен).

Счастливый билет был приобретен в маленьком магазине города Уотертаун (город в округе Мидлсекс штата Массачусетс). Имя счастливчика пока не разглашается.

Вместе с основным счастливчиком в данном розыгрыше победили еще 6 человек, которые выиграли по 2.000.000 долларов и еще 34 человека получат по $1.000.000.

Любой участник, который приобрел счастливый билет, имеет право выбора между серией выплат один раз в год на протяжении 29 лет или запросить сразу всю сумму в виде наличных. В случае с основным победителем окончательная сумма будет $443.300.000 с вычетом всех необходимых налогов.


Это 2-ой по размеру джекпот за всю историю 25-летней лотереи. А на первом месте джекпот величиной $1.600.000.000 разделили 3 счастливчика в начале прошлого года.

Для того, чтобы сорвать джекпот, должны совпасть серийный номер самого билета с выигрышными номерами в количестве 5 штук от 1 до 69 и с дополнительным числом Powerball от 1 до 26.





По материалам: http://news.finance.ua/ru/news/-/409...-bolee-750-mln

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