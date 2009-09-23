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«Видишь льва – не видишь золота». Владимир Попов о типичных ошибках криптоинвесторов

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«Видишь льва – не видишь золота». Владимир Попов о типичных ошибках криптоинвесторов


Общий интерес к участию в Initial Coin Offering не сдерживают ни прошлогодний провал The DAO, ни отсутствие законов, которые защитили бы инвестора, отдавшего последний кровный биткоин в пользу «крутого финтех-проекта». Легкомысленное поведение можно оправдать тем, что одно успешное вложение из ста может отбиться тысячекратно и покрыть 99 неудач. Но что делать тому, кто не может себе позволить разбрасываться вложениями, а надеется запрыгнуть в вагон и заработать с помощью ICO?
О том, как не вылететь в трубу на ICO и как распознать заведомо провальный проект, организаторы ICO event Moscow поговорили с блокчейн-предпринимателем, автором книги «ICO: Сущность, проблемы, закон» Владимиром Поповым.
Владимир Попов – крипто- и блокчейн-энтузиаст, автор аналитических статей и книги «ICO: Закон суров, но его… нет», консультант по вопросам финтеха и основатель иркутского блокчейн-сообщества (более 100 участников). Регулярно выступает на IT-конференциях и выпускает еженедельные дайджесты новостей по блокчейну и e-commerce.

Жадность и «централизованное» мышление

Главные причины, по которым инвестор влипает в провальные проекты, – «банальный расчёт, общедоступная жадность и устаревшее мышление», считает Владимир.
«При прибыльности 1000%, а то и 150 000%, вложения могут окупиться с лихвой, даже если выстрелит 1 из 100 проектов. Но главное – люди просто не могут переключить своё устаревшее мышление из мира централизованного в совершенно иной поток феноменов децентрализованных», – убеждён он.
Между тем грабли, на которые наступают неопытные инвесторы, давно описаны и классифицированы. По определению предпринимателя, основной причиной инвесторских неудач является банальное незнание.
Три типичных ошибки:
«я уже всё знаю», тогда как всего не знает никто, даже Уоррен Баффет;
«я ничего не знаю, но хочу», между тем как нельзя заходить на рынок, основываясь на одних эмоциях;
«я хочу во что-то вложиться», при том что нужно покупать только то, в чём хоть немного разбираешься.
Если допустить хотя бы одну ошибку из этих трёх – есть риск напороться на скам (иными словами – аферу, мошенничество) или просто заведомо неудачный проект. По словам Владимира, огромное количество непрофессиональных инвесторов подогревает желание тех, кто хочет воспользоваться горячим спросом и влить в толпу нулевые идеи. Но даже «честные» проекты часто делаются впопыхах и не имеют за собой ничего, кроме идеи.
«Здесь как с золотым львом: видишь льва - не видишь золота; видишь золото - не видишь льва», – поясняет он, иллюстрируя три вида инвесторских неудач.
Три ловушки для начинающего инвестора:
собственно мошенники. Их не так много, но количество растёт и будет расти;
проекты, которые изначально не задумывались как аферы, но из-за некомпетентности создателей или других факторов стали таковыми;
проекты, которые просто "не выстрелят" – и доля таковых превысит 90%.
Что касается маркеров, позволяющих распознать мошенников, – здесь действует критерий 4К: команда – концепт – токен – код. Если в одном из блоков видна явная проблема – машем проекту рукой.
«Посмотрите историю проекта: если за полгода-год существования нет никаких маркеров – это знак, что нужно поклониться и выйти», – советует Владимир.
При этом он делает оговорку о недостаточности этого критерия и множестве мелких признаков скама, значимость которых в общей оценке – меньше одного процента.
Что касается сфер, где следует быть особо осторожным, – это недвижимость и разработка разного рода блокчейн-платформ и операционных систем. Сложность состоит в том, что адекватно оценить проект могут единицы.
«Думаю, что как раз такие проекты как Golem, Sonm, COSS, EOS и им подобные рискуют получить удар от сообщества в случае первых больших неудач», – опасается Владимир.

Защитит ли закон?

Пока нет. Несмотря на первые практические попытки регулировать ICO, инвестор действует на свой страх и риск. Говоря о практике США – приравнивании выпуска токенов к IPO, – Владимир уточняет, что речь идёт лишь о «намёке на неживом примере и возможности такого подхода в ряде случаев».
«Это никак не защитит инвесторов, – убеждён предприниматель. – А пример рядом – BTC-e: штраф наложили, человека поймали, а итог? Итог таков, что большинство своих денег никогда не увидит». И это при том, что Штаты остаются безусловным лидером с политической волей и сильным законодательством о защите потребителей и инвесторов.
Вместе с тем репрессивную политику и императивные методы Владимир не оправдывает:
«Да, рынок молодой. Буйный. Но это не повод его останавливать: иначе государство (любое, включая США) рискует получить настолько сложные виртуальные инструменты, что регулировать просто будет нечем. Даже криптовалюты сложны для политической элиты, не говоря уже о связках DAO - Deep Net – Monero».
Что касается России, здесь на регулирование ICO надеяться тем более не стоит, уверен Владимир. По его словам, законодателям стоит взяться за вещи попроще – такие, как майнинг, – и проработать категориальный аппарат, с которым «совсем тяжело».
Главное, чего опасается криптоэнтузиаст, – это того, что власти захотят банковского или брокерского лицензирования. В этом случае повторится история 2011-2012 годов, которая заставит местных игроков уйти на рынок Японии, Австралии или в глубины p2p-сетей.
Подробнее о том, как выявить мошенников, Владимир обещает рассказать на ICO event Moscow – конференции для инвесторов и создателей стартапов, которая пройдёт 20 сентября. В своём выступлении спикер раскроет реальные техники «вывода скама на чистую воду» и поделится специально подготовленными инсайтами и кейсами.

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