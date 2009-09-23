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За 8 лет Россия подала только 17 патентных заявок в сфере блокчейна

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За 8 лет Россия подала только 17 патентных заявок в сфере блокчейна


В период с 2009 по 2017 год от России подано только 17 заявок на защиту разработок на базе блокчейна, что составляет около 2% от общего числа опубликованных заявок в мире, которое приближается к тысяче, подсчитали в компании «Онлайн Патент». Автором всех российских заявок был разработчик проекта Datachains.world и блокчейн-платформы ERA Blockchain Дмитрий Ермолаев: из 17 только пять успешно прошли экспертизу.
Активное патентование в мире началось с 2014 года, когда было сделано 84 запроса. В 2015 году подали уже 229 заявок, в 2016-м – 455. Лидирует Китай (550 заявок), США (284) и Южная Корея (192). К наиболее популярным областям относятся «Платежные схемы и протоколы» (36%), «Устройство для секретной связи» (24%) и «Защита информации» (17%).
За рубежом заявки на патентование криптовалютных технологий активно подают крупнейшие банки и компании, что вызывает вопросы относительно будущего коммерческого применения технологий блокчейна, изначально позиционировавшихся как абсолютно открытые, констатируют авторы исследования.
«Стратегия крупных игроков очевидна – сформировав патентные пулы, они смогут если не заблокировать использование новыми компаниями технических решений, то как минимум обеспечить себе постоянный доход от лицензионных платежей. Это серьезный риск для развития технологии», – считает операционный директор «Онлайн Патента» Алина Акиншина.
По словам экспертов, обеспечение блокчейна патентной защитой может создать ряд проблем.
«Сама технология изначально предполагает широкое использование, открытый код и возможность доработки решения другими пользователями. Попытка лицензионного ограничения деструктивна для рынка», – говорит руководитель группы консультирования по перспективным технологиям КПМГ в России и СНГ Николай Легкодимов.
«До сих пор технология создавалась в уникальных условиях практически всем миром. Патентование, по сути, ограничивает доступ к решениям узким кругом пользователей», – согласен основатель блокчейн-платформы Universa Александр Бородич.
По словам Акиншиной, несмотря на рост интереса к блокчейну в России, она демонстрирует практически полное отсутствие патентной активности как внутри страны, так и на международной арене.
«Мы оказались в ситуации догоняющего и готовимся к запуску наиболее низкомаржинальных майнинговых проектов, влекущих большие энергозатраты и все сокращающиеся комиссии», – отмечает она (на самом деле, из-за роста объемов транзакций и сокращения эмиссии биткоинов, комиссии майнеров будут расти в долгосрочной перспективе - прим. ред.).
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев назвал статистику по защите технологий в области бокчейна удручающей – при том, что у основателей многих проектов на базе этой технологии российские корни. Он уверен, что патентовать разработки необходимо, называя ситуацию «лакмусовой бумажкой» отношения к интеллектуальной собственности в стране.
«Переход не только бизнеса, но и взаимоотношений с государством на блокчейн не за горами, но в силу ментальности и правового нигилизма Россия выглядит не в лучшем свете. И вместо того чтобы получать выгоду, получаем риск использования чужих разработок и, следовательно, расходов», – поясняет он.

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