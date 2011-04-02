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РФ: Запрет продажи криптовалюты частным лицам может повысить ее стоимость

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Старый Сегодня, 21:41
#1
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РФ: Запрет продажи криптовалюты частным лицам может повысить ее стоимость


Сегодня пришло известие о том, что Минфин РФ предлагает запретить покупать криптовалюты частным лицам, но разрешить это делать квалифицированным инвесторам через Московскую биржу и под контролем Росфинмониторинга.

Эту инициативу Минфина взялся прокомментировать авторитетный специалист Центра платежных систем российского Финансового Университета г-н Валерий Лопатин.

Итак, по его мнению, власти страны наконец пытаются придать криптовалютам хоть какой-то юридический статус и это уже похвально. То что криптовалюту нас хотят в скором времени считать за финансовый актив скажется положительно на её общественном восприятии, ведь сейчас большинство населения не воспринимает её в качестве каких-то денег. Ну а далее уже сами инвесторы будут накапливать на своих счетах всё больше и больше таких криптовалютных денежных запасов и им всё чаще и чаще захочется расплачиваться ими и вот тогда статус криптовалюты может измениться уже в более хорошую сторону.

По его наблюдениям, в настоящее время, вокруг криптовалют действительно царит довольно значительный ажиотаж и российские финансовые власти, предвидя в недалеком будущем негативные последствия от него, скорее всего, действительно пойдут на некоторые серьезные ограничительные меры, чтобы постараться сбить эту волну. И действительно, в течение некоторого периода времени покупать криптовалюту (официально) будут в состоянии только "квалифицированные инвесторы", но в дальнейшем, если говорить простыми словами, когда криптовалюта у нас "приживется" и риски по ней станут более понятны, все эти ограничения будут просто сняты.

В конечном итоге, если это предложение Минфина будет одобрено, то при появлении в скором времени такой возможности приобретения криптовалюты на бирже с большей долей вероятности повысит на неё спрос со стороны трейдеров, а также и цену.

Само собой способы приобретения криптовалюты через сеть Интернет по доступным каналам никуда от нас не денутся, так как перерубить эти каналы будет достаточно сложно. Однако, практика говорит нам, что при появлении юридической возможности по совершению таких операций законным способом, ощутимо уменьшаются нелегальные объемы таких транзакций.

И от себя можем лишь здесь добавить, что в идеале эти слова эксперта выглядят достаточно убедительно, но как бы не получилось согласно известной поговорке, что: "гладко было на бумаге, но забыли про овраги"...

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/59a454881a91d
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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 21:44.
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