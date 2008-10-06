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Что даст Эстонии собственная криптовалюта

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Что даст Эстонии собственная криптовалюта


Эстония всерьёз задумывается о создании собственной цифровой валюты под названием Эсткойн (estcoin). Такой шаг может увеличить количество электронных граждан страны в десять раз.
Сегодня вряд ли кто-то осмелится отрицать стремительный успех криптовалют. То, над чем многие когда-то говорили с усмешкой, превратилось в могучую экономическую силу. К криптовалютному лагерю примкнули такие крупные финансовые институты как Goldman Sachs и Fidelity Investments. Похожу, что очень скоро кардинальные изменения коснутся и целых государств - например, Эстония сейчас размышляет о создании собственной цифровой валюты под названием ESTcoin. Возможно, новая валюта станет балтийским биткоином?

Уникальное положение Эстонии

В принципе, идея создания виртуальной валюты в Эстонии совсем не удивительна. Эта небольшая страна занимает уникальное положение и известна своим благожелательным отношением к новым технологиям. Несмотря на небольшой размер, она является шестой в мире по объёму широкополосной сети мобильных данных. Кроме того, благодаря низким налогам, в Эстонии сложились достаточно благоприятные условия для развития бизнеса.
Ещё одним плюсом является основанная в 2014 году программа электронного резидентства, позволяющая любому человеку стать электронным гражданином Эстонии и воспользоваться особыми преимуществами программы. Все граждане страны (как электронные, так и реальные) получают специальную ID-карту, предоставляющую возможность пользоваться публичными и частными сервисами, кодировать файлы и удалённо подписывать документы. Электронные резиденты могут через интернет открывать и управлять компаниями, декларировать налоги, подтверждать подлинность подписанных документов, а также имеют доступ к международным платёжным сервисам. На данный момент электронным гражданами Эстонии являются более 20 000 человек по всему миру. По сути, человек, проживающий где-нибудь в Бразилии или Гане, может стать электронным резидентом, открыть в Эстонии свой бизнес и наслаждаться целым рядом преимуществ экономического климата страны.

Значение эсткоина для экономики

Основная цель создания эсткоина заключается в том, чтобы способствовать экономическому росту страны. Эсткоин можно будет использовать для оплаты товаров и услуг внутри страны, а также для поддержки национальных стартапов. Кроме того, новая цифровая валюта может помочь Эстонии стать более независимой, поскольку в данный момент более 90% рынка в стране контролируется иностранными компаниями.
Судя по некоторым сведениям, в основу эсткойна может лечь Эфириум. Сооснователь эфириума Виталик Бутерин говорит:
«При помощи ICO в экосистеме электронного гражданства можно создать надёжную мотивационную связь между электронными резидентами и фондом. (…) Если эсткойны будут выпущены (…), их можно будет легко и удобно использовать в смарт-контрактах и других приложениях».
Тем не менее, необходимо учитывать несколько серьёзных моментов. Во-первых, все обладатели эсткойнов будут иметь право голосовать по поводу использования средств фонда, то есть по сравнению с обычными гражданами, у электронных резидентов будет больше полномочий. Согласно некоторым подсчётам, благодаря эстонскому ICO количество электронных резидентов страны пополнится на 10 миллионов, что намного превысит население страны, составляющее сейчас 1.3 миллиона человек. Другим важным аспектом является то, что эстонская криптовалюта может привести к спаду использования официальной валюты страны, евро.
Так или иначе, план пока находится в стадии разработки, хотя намерение страны создать собственную цифровую валюту очень радует.

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