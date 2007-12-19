Признаки сомнительных и проблемных ICO

Итак, для начала отметим, что такое явление, как краудфандинг с использованием криптовалют набирает популярность параллельно с процессом их роста. Можно сказать, что они коррелируются между собой.
Количество проектов, которые привлекают цифровые валюты, очень быстро увеличивается, и неискушенному человеку, зачастую, довольно сложно бывает понять, где же, действительно, достойный проект, а где попытка просто собрать деньги и скрыться.
Многие эксперты отмечают, что часть админов хайпов быстро сориентировались и начали «клепать» ICO.
Признаки, которые могут прямо или косвенно указывать на сомнительное происхождение проекта:
«Появление из ниоткуда». При попытке выяснить путем запроса в поисковые системы ничего невозможно найти о бэкграунде (прошлой деятельности) проекта.
Домен зарегистрирован пару недель тому. Исключение могут составлять случаи, когда для проведения краудсейла используют так называемый лендинг – специальный домен, который будет содержать всю необходимую информацию об ICO.
Нет продукта или технологии хотя бы в бета версии. Все обещается на потом, когда будут собраны деньги.
Нет информации о команде или при попытке погуглить представленную фамилию снова получаем пустоту.
Не используется Эскроу. Тут, в принципе, палка о двух концах. Многие представители посреднических сервисов предъявляют серьезные требования к проектам, поэтому не берут все подряд.
Создатели темы проекта на Bitcointalk на и ее активные промоутеры имеют негативную репутацию, которая связана с предыдущими проектами-скамами, к которым они имели то или иное отношение.
Очень «жирная» баунти программа. Это тоже может быть признаком сомнительности проекта. Если денег не нужно будет отдавать, то можно обещать «золотые» горы.
Развитая реферальная программа. Многие проекты начали «грешить» этим хайповским и млм-шным вариантом привлечения средств. Ничего плохого в этом, по сути, нет, но нужно смотреть на размеры отчислений, которые вам обещают и не превышают ли они разумные пределы.
Активный упор на сбор средств на пресейле – большие бонусы 100% и даже больше.
Признаки проблемности проекта
Исчез сайт – классика жанра. Как правило, сайт снимают после попыток что-либо собрать не пресейле или разоблачения участников лохотрона на форуме Биткоинток.
Проведен пресейл или пре- ICO, но основной раунд отменяют, и вопрос с ранее вложенными средствами зависает в воздухе.
Собранные средства не зачисляются на балансы участников ICO по завершении указанного срока.
Токены не появляются на биржах. Их невозможно ни продать, ни обменять обратно в фиатные деньги.
Проект после ICO вдруг «взламывают» и уводят все собранные деньги. Такие случаи действительно бывают, но иногда это только симуляция.
Токены выставляют на биржах, но его цена резко падает, часто в район нулевой отметки.
Не реализуется дорожная карта, на основе представленного плана.
Проект официально отказывается возвращать вложенные средства вкладчиков и при этом не предпринимает никаких шагов для того, чтобы подкрепить выпущенные токены и создать на них спрос. Ищутся различные очень серьезные причины и раздаются обещания на будущее, но вкладчикам от этого не легче.
Вследствие этого ваши пару строк программного кода превращаются в обычные пиксели.
Поэтому, друзья, не «вливайтесь» во все подряд. Анализируйте проекты самостоятельно, повышайте собственный уровень понимания такого явления как ICO. И удачи вам на непростом пути криптовалютного инвестирования!