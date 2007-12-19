Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 420,608 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Признаки сомнительных и проблемных ICO

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Раздел о заработке на криптовалюте, инвестировании, торговле и прочие инструменты инвестирования в криптовалюту.
При поддержке
YoBit.Net - The Biggest Exchange
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:59
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:34
#1
Форекс-блогер
 
Аватар kislov
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.12.2007
Сообщений: 3,397
Благодарностей: 1,665
УГ: 4
Записей в FX-блоге: 316
Подписок: 3
КП: 0.115
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Признаки сомнительных и проблемных ICO
Итак, для начала отметим, что такое явление, как краудфандинг с использованием криптовалют набирает популярность параллельно с процессом их роста. Можно сказать, что они коррелируются между собой.

Количество проектов, которые привлекают цифровые валюты, очень быстро увеличивается, и неискушенному человеку, зачастую, довольно сложно бывает понять, где же, действительно, достойный проект, а где попытка просто собрать деньги и скрыться.
Многие эксперты отмечают, что часть админов хайпов быстро сориентировались и начали «клепать» ICO.



Признаки, которые могут прямо или косвенно указывать на сомнительное происхождение проекта:
  • «Появление из ниоткуда». При попытке выяснить путем запроса в поисковые системы ничего невозможно найти о бэкграунде (прошлой деятельности) проекта.
  • Домен зарегистрирован пару недель тому. Исключение могут составлять случаи, когда для проведения краудсейла используют так называемый лендинг – специальный домен, который будет содержать всю необходимую информацию об ICO.
  • Нет продукта или технологии хотя бы в бета версии. Все обещается на потом, когда будут собраны деньги.
  • Нет информации о команде или при попытке погуглить представленную фамилию снова получаем пустоту.
  • Не используется Эскроу. Тут, в принципе, палка о двух концах. Многие представители посреднических сервисов предъявляют серьезные требования к проектам, поэтому не берут все подряд.
  • Создатели темы проекта на Bitcointalk на и ее активные промоутеры имеют негативную репутацию, которая связана с предыдущими проектами-скамами, к которым они имели то или иное отношение.
  • Очень «жирная» баунти программа. Это тоже может быть признаком сомнительности проекта. Если денег не нужно будет отдавать, то можно обещать «золотые» горы.
  • Развитая реферальная программа. Многие проекты начали «грешить» этим хайповским и млм-шным вариантом привлечения средств. Ничего плохого в этом, по сути, нет, но нужно смотреть на размеры отчислений, которые вам обещают и не превышают ли они разумные пределы.

  • Активный упор на сбор средств на пресейле – большие бонусы 100% и даже больше.

Признаки проблемности проекта
  1. Исчез сайт – классика жанра. Как правило, сайт снимают после попыток что-либо собрать не пресейле или разоблачения участников лохотрона на форуме Биткоинток.
  2. Проведен пресейл или пре- ICO, но основной раунд отменяют, и вопрос с ранее вложенными средствами зависает в воздухе.
  3. Собранные средства не зачисляются на балансы участников ICO по завершении указанного срока.
  4. Токены не появляются на биржах. Их невозможно ни продать, ни обменять обратно в фиатные деньги.
  5. Проект после ICO вдруг «взламывают» и уводят все собранные деньги. Такие случаи действительно бывают, но иногда это только симуляция.
  6. Токены выставляют на биржах, но его цена резко падает, часто в район нулевой отметки.
  7. Не реализуется дорожная карта, на основе представленного плана.
  8. Проект официально отказывается возвращать вложенные средства вкладчиков и при этом не предпринимает никаких шагов для того, чтобы подкрепить выпущенные токены и создать на них спрос. Ищутся различные очень серьезные причины и раздаются обещания на будущее, но вкладчикам от этого не легче.
Вследствие этого ваши пару строк программного кода превращаются в обычные пиксели.

Поэтому, друзья, не «вливайтесь» во все подряд. Анализируйте проекты самостоятельно, повышайте собственный уровень понимания такого явления как ICO. И удачи вам на непростом пути криптовалютного инвестирования!
__________________


ICO A New Internet - цена токенов будет расти, как на дрожжах
Мой блог о форекс: читайте, комментируйте, подписывайтесь на обновления!
Последний раз редактировалось kislov; Сегодня в 21:44.
kislov на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:59
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Количество «сомнительных» банков в России стремительно сокращается alex13r Новости в мире финансов и инвестиций 0 11.02.2017 22:37
АСВ назвало объем сомнительных операций со вкладами физлиц Подробнее на ТАСС: http:/ ElarGroup3 Новости в мире финансов и инвестиций 0 04.04.2016 20:53
Зампред ЦБ: регулятор намерен снижать порог сомнительных банковских операций kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 0 29.04.2015 17:12

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Nexjkee
omeeasyinvest.com
От Nexjkee в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Иван Притула
Fujitsu сократит 1800 рабочих мест в Великобритании
От Иван Притула в разделе «Политика и экономика»
Аватар Denver10
Посчитан справедливый размер минимальной зарплаты
От Denver10 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Атол
xDirect - xdirect.ua
От Атол в разделе «Каталог Брокеров на Форекс»
Аватар Drum13
Россия - страна банкротов
От Drum13 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Финансовая группа Rossfor - invest-hyip.com
От Hyip-Manager в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
420,608
Тем
486,408
Сообщений
12,084,708

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube