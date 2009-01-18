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Стоит ли бояться перемен?

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Старый Сегодня, 21:23
#1
MMGP
 
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Стоит ли бояться перемен?
Пожалуй, все сталкивались с такими обстоятельствами, внести какие-либо перемены в жизни: смена работы, пересмотр уклада, найти новое занятие. Очень часто человек понимает, что перемены к лучшему, но боится принимать решения и действовать. Сначала человек откладывает перемены на потом, а затем и полностью отказывается от них.

Неуверенность заключается в том, что человек не знает, как начать, как приступить к делу. Каким образом можно перейти к новому образу жизни, как изменить жизнь, не меняя своих планов.

В этом поможет схема, включающая 5 шагов на пути к переменам. Можно использовать ее, если кто-то захочет изменить жизнь, но не знает какие шаги предпринять.

Необходимо поверить в то, что данная перемена очень необходима. Жить стало скучно и однообразно, а перемена нужна, неизбежна и срочная.

Необходимо верить, что изменения принесут успех. Это сделать легче, имея опыт прошлого. Если у человека есть некие достижения, значит у него есть намеченный план. Значит остается внедрить перемены в жизнь.

Не лишним будет нарисовать картину будущей жизни. Наверняка есть образы, которые помогут воссоздать цельную картину. Можно прокручивать ее.

Гибкость. Можно реагировать на любые изменения, учитывать препятствия, появляющиеся на пути.

Если победа близка необходимо закрепить в сознании.

При объективной оценке перемен и возможном положительном влиянии можно почувствовать собственные действия. Человек будет сам принимать любые решения.
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Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
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