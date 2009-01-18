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Полюбите себя – и вас полюбят
Довольны ли вы собой, устраивает ли вас ваша внешность и жизнь вообще? Психологи в один голос заявляют, что личная жизнь девушки напрямую зависит от количества ее комплексов и уверенности в себе.
Симпатичной и доброй, но закомплексованной и стеснительной барышне гораздо сложнее найти себе парня по душе, чем не очень привлекательной, но уверенной себе девушке. Стеснительные дамы ищут либо таких же робких парней, либо выбирают тех, кто не пользуется популярностью по причине своего неадекватного поведения. В итоге и мнение о мужчинах складывается соответствующее.
Представители сильной половины человечества доверяют не только своим глазам, но и девушке. Если она сомневается в себе, считает себя недостойной хорошего отношения, то и парень будет вести себя аналогично. При этом скромность и неуверенность в себе – это разные вещи.
Есть ли у вас проблемы с самооценкой, на чем они базируются? Попробуйте посмотреть на себя глазами постороннего человека и понять, какая вы на самом деле. Большинство проблем и комплексов появляются, не имея реального основания.
Если вы действительно полненькая, то приводите тело в порядок; если неухоженная – сходите в салон красоты и к косметологу, обновите гардероб. Все это делать нужно потому, что вы себя любите, а не потому, что так надо. Возможно, есть смысл обратиться к психологу, чтобы он помог вам поверить в себя. Помните, что мысль материальна, о чем думаете – то и получите в итоге.
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