Сейчас слышу из своей комнаты, как по телевизору одна иностранная журналистка высказалась против патриотизма, так как любовь к месту, в котором ты родился и гордость за него это глупо, так как это просто кусочек земного шара, он прекрасен, но не менее прекрасен чем другие. Я согласилась с каждым её словом, как вдруг её начали осуждать русские “политологи”. Сказали ли они что-то дельное, привели ли аргументы к своему мнению? Нет. Просто люби. Ты здесь родился вот и люби. Землю эту люби, это правительство, эти законы.
Я этого не понимаю. Я понимаю как любить родителей, как любить друзей, людей, но определенный клочок земли - нет. Земля меня кормит? Да вся земля если так подумать меня кормит. А вообще люди, которые выращивают и производят эти продукты. Родители же тебя учили, поддерживали, помогали (все же сделаю примечание - не все родители это делали). Друзья тоже делили радости и невзгоды. А родина?
Гордость за родину такой бред если честно, ещё больший, чем любовь к родине. Я - русский! И что? А я азейбаржанец, а я китаец, а вот я испанец. Дальше что? Чем гордиться? Это не твоя заслуга, что ты родился в каком-либо государстве, это не делает тебя чем-то лучше или хуже других, никак не выделяет. Я считаю, что гордиться можно за то, чего добился сам, а не за то, что тебе досталось просто так. Ты ещё погордись своим ростом или цветом глаз.
а вы патриот? что для вас значит патриотизм и как вы его себе представляете? и зачем он нужен?