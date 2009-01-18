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Возможно ли бессмертие?

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Старый Сегодня, 21:04
#1
MMGP
 
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Возможно ли бессмертие?
Интересный вопрос, возможно ли бессмертие? Возможно ли создать такую волшебную мегатаблетку или сверхукол, которые позволят нам жить вечно? Я считаю этот вопрос основным для науки и большинство бородатых ученых меня поддержит. Что может быть важнее, чем победа над смертью? Это наивысшая цель для науки.


А сейчас, задайся вопросом, хотел бы ты жить вечно? Постарайся ответить себе честно. Ты готов, раз и навсегда, забыть о таком явлении, как смерть?


Опросы показывают, что жить вечно, по настоящему готовы менее 20% людей на планете. Причем, заметна корелляция с уровнем жизни. Чем ниже уровень жизни в стране, тем меньший процент людей готов к бессмертию. Логично! Провести вечность на собственной вилле в Монако, попивая свежевыжатый сок? Об этом можно всерьёз подумать. Провести вечность в военном Афганистане плечом к плечу с талибами?


Каждый из нас — результат миллионов лет эволюции. От клетки к клетке, от одного живого организма, к другому. От одноклеточных к многоклеточным. И так далее. Развитие идёт миллионы лет, поэтому ты, дорогой читатель, являешься лучшим, что смогла сотворить природа на сею пору. Хотя, есть другая теория — теологическая — которая говорит о том, что мы произошли несколько тысяч лет назад, от Адама и Евы. Я и сам раньше в это верил. В дальнейшем мы попробуем разобраться и в вопросе религии, а также поищем аналоги религии в животном мире. А сейчас, всё таки, разговор идёт о смерти. Или о жизни?


Печально, но факт. Мы до сих пор не смогли хоть немного продлить свою жизнь. Человек преодолевший порог 80 лет, кажется нам долгожителем. И эта тенденция хранится на протяжении многих тысяч лет. Что же останавливает нашу жизнь, не позволяя нам насладиться ею в полном масштабе? Ответ на этот вопрос займет не мало времени, но оно того стоит.
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Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
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