Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 420,608 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Покупка деревянного дома

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение инвестиций в недвижимость (жилая, коммерческая, зарубежная, загородная) Инвестирование с целью продажи, сдачи в аренду, в качестве залога и т.д.
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:59
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:59
#1
MMGP
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 13,460
Благодарностей: 4,762
УГ: 25
подарки
награды Волшебный горшочек 
Покупка деревянного дома
Цитата:
Многие ошибочно полагают, что деревянные дома требуют нескончаемых вложений времени и средств, что их ремонт нескончаем, а ресурс резко ограничен. Это в корне неверное представление.


Хотя бы потому, что и другие типы жилья (скажем, квартира либо кирпичный дом) тоже требуют ремонта и ухода. Вместе с тем, строительство деревянных домов обходится в разы дешевле, чем возведение домов из камня. У деревянных домов есть масса преимуществ, достаточно вспомнить хотя бы экологические и эстетические качества, прочность и пр.


К слову, дерево – отличный материал для возведения не только одноэтажных, но и двух- и трехэтажных домов (впрочем, и это не предел). Еще на Руси состоятельные люди ставили себе многоэтажные хоромы. Сегодня, когда нам доступные наиболее прогрессивные строительные технологии и материалы, возведение комфортабельного коттеджа проблемы не составляет.


Наконец, еще один миф о деревянных домах связан с убеждением в том, что древесина очень быстро уничтожается всевозможными вредными микроорганизмами и плесенью. Сегодня существует огромное количество специальных составов, пропиток и растворов, которые позволяют надежно защитить древесину от всех этих негативных факторов.
стоит ли покупать деревянный дом? насколько это надежное вложение средств?
__________________
tiu-bik на форуме  
Старый Сегодня, 21:32
#2
Топ Мастер
 
Имя: игорь
Пол: Мужской
Адрес: СССР
Регистрация: 21.04.2007
Сообщений: 22,940
Благодарностей: 10,716
УГ: 101
КП: 0.099
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Re: Покупка деревянного дома
Цитата:
Сообщение от tiu-bik Посмотреть сообщение
стоит ли покупать деревянный дом?
построил деревянный дом и не жалею
__________________
А вы знаете про супер заработки?
NewHyip.com - авторский блог про хайпы!
HyipClub.Club-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!! RCB - 5000%-HyipClub.Club
tigr на форуме  
Старый Сегодня, 21:49
#3
Провожу конкурсы на MMGP
Главные модераторы
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 38
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 19,482
Благодарностей: 16,788
Записей в блоге: 54
УГ: 17
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Покупка деревянного дома
Цитата:
Сообщение от tiu-bik Посмотреть сообщение
стоит ли покупать деревянный дом?
Во-первых это красиво.
Во-вторых экологично.
__________________

Угадай курс BTC/USD $100!!! | Открыть счет в компании FXOpen
Официальный обменник MMGP
morg на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:59
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Форексные дома Satan Claws Видео-уроки 0 20.09.2016 21:02
Реальный зароботок (дома и вне дома) Andrey Osyka Разовые действия 9 27.06.2012 17:42
Покупка вашего Бизнеса. (Покупка, развитие) kappro Архив: Инвестирование в стартапы 33 17.12.2008 14:06

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар moskva
ЦБ зафиксировал всплеск интереса россиян к доллару и евро
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Log-in
!!!
От Log-in в разделе «Игры»
Аватар ElarGroup3
Госдума рассмотрит законопроект повышении пенсионного возраста
От ElarGroup3 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Sunrize7
Игорь Ивченко, Деньги.Online: "У биткойна нет шансов стать валютой будущего"
От Sunrize7 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар bizneser
Citrine Informatics для платформы ИИ для материалов привлекла $7.6 млн инвестиций
От bizneser в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар dzoniz
MXRevshare.com - заработок на рекламе
От dzoniz в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
420,608
Тем
486,408
Сообщений
12,084,708

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube