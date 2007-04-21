Покупка деревянного дома

Многие ошибочно полагают, что деревянные дома требуют нескончаемых вложений времени и средств, что их ремонт нескончаем, а ресурс резко ограничен. Это в корне неверное представление.
Хотя бы потому, что и другие типы жилья (скажем, квартира либо кирпичный дом) тоже требуют ремонта и ухода. Вместе с тем, строительство деревянных домов обходится в разы дешевле, чем возведение домов из камня. У деревянных домов есть масса преимуществ, достаточно вспомнить хотя бы экологические и эстетические качества, прочность и пр.
К слову, дерево – отличный материал для возведения не только одноэтажных, но и двух- и трехэтажных домов (впрочем, и это не предел). Еще на Руси состоятельные люди ставили себе многоэтажные хоромы. Сегодня, когда нам доступные наиболее прогрессивные строительные технологии и материалы, возведение комфортабельного коттеджа проблемы не составляет.
Наконец, еще один миф о деревянных домах связан с убеждением в том, что древесина очень быстро уничтожается всевозможными вредными микроорганизмами и плесенью. Сегодня существует огромное количество специальных составов, пропиток и растворов, которые позволяют надежно защитить древесину от всех этих негативных факторов.
стоит ли покупать деревянный дом? насколько это надежное вложение средств?