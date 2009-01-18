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Полезно ли сдавать кровь?

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Полезно ли сдавать кровь?
Цитата:
Когда-то кровопускание считалось средством от всех болезней. Потом выяснилось, что многих больных оно ослабляет, и кровопускание надолго исчезло из медицинской практики. Зря, считают немецкие ученые.

Конечно, в наше время никто не будет пускать кровь такими варварскими методами, как в средневековье. Но периодическая сдача крови в поликлинике может оказаться полезной для людей с гипертонией и метаболическим синдромом (одновременным повышением давления, сахара и холестерина). Исследователи из больницы «Иммануэль» в Берлине взяли под наблюдение 64 человека с названными диагнозами. Половина из них дважды, с перерывом в 4 недели, сдала по 200-500 мл крови. Каково же было удивление врачей, когда через 6 недель они проверили состояние участников! У тех, кто сдавал кровь, все плохие показатели снизились — и кровяное давление, и уровень холестерина, и даже сахарный гемоглобин, который указывает на риск осложнений диабета.

Немецкие врачи предложили коллегам взять эту идею на вооружение. «Стоит взвесить возможность такого простого, дешевого и нелекарственного лечения гипертонии и метаболического синдрома», заявил руководитель исследования доктор Андреас Михальсен.
полезно или вредно сдавать кровь? кто пробовал? за это ведь платят еще?
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tiu-bik на форуме  
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