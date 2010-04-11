Секреты заработка в российских опросниках

- В этой инструкции Вы найдете самый большой в рунете список сайтов, которые платят реальные деньги за заполнение анкет;
- Вы получите многократно проверенный (актуальный на май 2017) список сайтов, которые "кидают" своих клиентов и не платят деньги, позволит Вам не тратить свое время впустую;
- Список сайтов которые вместо денег платят бонусы или другое. Категории этих сайтов. Бесполезные и условно полезные бонусы;
- 22 Секрета при регистрации на сайте-опроснике, которые позволят Вам в 2-3 раза увеличить количество присылаемых анкет, а значит и Ваш заработок;
- 17 Секретов участия в анкетировании. Каким образом отвечать на вопросы чтобы Вам присылали больше анкет?;
- Пошаговая стратегия организации работы. Как работать одновременно с несколькими десятками сайтов-опросников?;
- Как экономить время на ответах на вопрос. Уникальный алгоритм, при помощи которого Вы сможете заполнять анкету в 3 раза быстрее!
https://yadi.sk/i/TfQc-qv63MNuCD