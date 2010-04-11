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Секреты заработка в российских опросниках

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Различные способы заработка, которые не вошли в основные разделы форума. Например: Различные площадки и сайты, оплачивающие разовые действия (регистрации, чтение почты, серфинг, копирайтинг и т.д.). Заработок в интернете без вложений. Частные объявления публикуются только в разделе: Разовые действия
Внимание!!! Создатель темы обязан подтвердить факт получения выплат.
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Старый Сегодня, 13:08
#1
Любитель
 
Имя: Василий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 22.02.2014
Сообщений: 427
Благодарностей: 35
УГ: 6
КП: 0.009
Секреты заработка в российских опросниках
- В этой инструкции Вы найдете самый большой в рунете список сайтов, которые платят реальные деньги за заполнение анкет;
- Вы получите многократно проверенный (актуальный на май 2017) список сайтов, которые "кидают" своих клиентов и не платят деньги, позволит Вам не тратить свое время впустую;
- Список сайтов которые вместо денег платят бонусы или другое. Категории этих сайтов. Бесполезные и условно полезные бонусы;
- 22 Секрета при регистрации на сайте-опроснике, которые позволят Вам в 2-3 раза увеличить количество присылаемых анкет, а значит и Ваш заработок;
- 17 Секретов участия в анкетировании. Каким образом отвечать на вопросы чтобы Вам присылали больше анкет?;

- Пошаговая стратегия организации работы. Как работать одновременно с несколькими десятками сайтов-опросников?;

- Как экономить время на ответах на вопрос. Уникальный алгоритм, при помощи которого Вы сможете заполнять анкету в 3 раза быстрее!

https://yadi.sk/i/TfQc-qv63MNuCD
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varges вне форума  
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