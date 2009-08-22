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Ключевые отличия bitcoin от доллара для инвестора

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Старый Сегодня, 13:02
#1
Мастер
 
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Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
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Ключевые отличия bitcoin от доллара для инвестора
Рассмотрим bitcoin.
Во первых данную валюту можно добывать с помощью видеокарты, фермы (группы видеокарт) или ASICа - специализированного оборудования для добычи биткоина. Минусы - расход электричества может быть довольно высок.
Во вторых биткоином можно торговать на бирже покупая и продавая его и с этого получая прибыль.
В третьих биткоин можно вкладывать в так называемый облачный майнинг или интернет-пирамиды и с этого тоже получать прибыль.

Рассмотрим доллар.
Во первых можно просто пойти на работу и там его заработать, что делают большинство граждан на нашей планете =)
Во вторых доллар можно вложить в банк и получать с него проценты.
В третьих доллар можно вложить в акции или облигации и с этого тоже получать проценты.
В четвертых долларом можно торговать на бирже как и биткоин и получать с этого прибыль.
В пятых доллар так же можно вкладывать в интернет-пирамиды.
В шестых за доллар можно приобретать товар, с биткоином пока это сделать проблематично.
В седьмых доллар можно получить в банкомате и сделать в нем множество финансовых операций. Биткоин пока только развивается в этом направлении.

Так что уважаемые инвесторы Вам решать куда вкладывать Ваши средства для получения прибыли. У каждой из данных валют есть свои преимущества, а кто как ими воспользуется - уже дело каждого.

Автор: ttxz
Все права на данную статью принадлежат форуму mmgp.ru
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Метки
bitcoin, инвестиции
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