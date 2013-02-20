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Минфин РФ планирует запретить продажу биткоинов частным лицам

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Минфин РФ планирует запретить продажу биткоинов частным лицам


Минфин России планирует запретить реализацию bitcoin частным лицам.



Минфин РФ планирует запретить реализацию криптовалюты биткоин частным лицам. Эту информацию рассказал замминистра минфина РФ Алексей Моисеев.

По информации источника, в минфине планируют приравнять электронные валюты к финансовым активам и реализовывать их через крупнейший российский биржевой холдинг - столичную биржу ММВБ при контроле Федеральной службе по финансовому мониторингу.

Важно отметить, что продавать и покупать криптовалюту смогут только исключительно квалифицированные инвесторы.

17 августа bitcoin обновил свой рекордный максимум и его курс перевалил за отметку 4400 долларов.

Дмитрий Мариничев являющийся интернет-омбудсменом РФ в диалоге с российским информационным агентством Национальная Служба Новостей сказал, что замена фиатных денег криптовалютой позволит искоренить коррупцию.



По материалам: https://news.rambler.ru/business/377...ource=copylink

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