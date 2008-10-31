EURCAD. Рекомендации на основе торговли против "толпы"

Прогноз на 28.08.2017
Соотношение открытых позиций на продажу и покупку по данным Myfxbook/outlook на 7:00 по МСК, составило:
78% на 22%
С утра пятницы, перевес позиций на продажу увеличился на 20 процентов, что полностью перестроило сигнальное направление на понедельник.
Целевое направление для открытия сделок, ввиду особенностей понедельника, по направлению "толпы" - SHORT
-Цена, на текущий момент торгуется в северном диапазоне канала
По мимо основного сигнала на открытие сделок, так же возможно, консервативная торговля на отбой от уровней на границах канала:
Средний уровень открытых позиций на покупку(для SELL) : 1.4896
Средний уровень открытых позиций на продажe(для BUY) : 1.4585