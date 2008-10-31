NZDJPY. Рекомендации на основе торговли против "толпы"

Прогноз на 28.08.2017
Соотношение открытых позиций на продажу и покупку по данным Myfxbook/outlook на 7:00 по МСК, составило:
17% на 83%
С утра пятницы, перевес позиций на покупку увеличился на 6 процентов.
Целевое направление для открытия сделок, ввиду особенностей понедельника, по направлению "толпы" - BUY
.
-Цена, на текущий момент торгуется в южном диапазоне канала
Если цене удастся за сегодняшний день достигнуть одного из уровней канала, то есть дополнительная возможность консервативной торговли на отбой от этих значений, либо на продолжение движения в случае пробития уровня из-за границы канала:
Средний уровень открытых позиций на покупку(для SELL) : 81.1727
Средний уровень открытых позиций на продажe(для BUY) : 78.3902