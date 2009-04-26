Форекс - очередной развод на бабки! Или нет?

Привет. Я больше 11 лет занимаюсь трейдингом на финансовых рынках.
Первые 5 лет на бирже я терял деньги. Пока не изменил свой подход к рынку.
Если вы ищете легких денег и быстрого обогащения - как это делал я в первые годы - советую вам обходить стороной финансовые рынки.
Сегодня для меня Трейдинг - это работа. Для многих людей - это дополнительный заработок. Но я не признаю людей, которые мечтают увидеть здесь волшебную красную кнопку «бабло».
Прямо сейчас зарегистрируйтесь на бесплатный мастер-класс https://goo.gl/cdB2aJ
, и я покажу вам, как правильно относиться к трейдингу. Как анализировать рынок, и находить на нем все новые возможности для получения прибыли.