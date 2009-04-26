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Форекс - очередной развод на бабки! Или нет?

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Старый Сегодня, 12:13
#1
Интересующийся
 
Возраст: 27
Регистрация: 09.04.2015
Сообщений: 50
Благодарностей: 5
УГ: 1
КП: 0.021
Форекс - очередной развод на бабки! Или нет?
Привет. Я больше 11 лет занимаюсь трейдингом на финансовых рынках.

Первые 5 лет на бирже я терял деньги. Пока не изменил свой подход к рынку.

Если вы ищете легких денег и быстрого обогащения - как это делал я в первые годы - советую вам обходить стороной финансовые рынки.

Сегодня для меня Трейдинг - это работа. Для многих людей - это дополнительный заработок. Но я не признаю людей, которые мечтают увидеть здесь волшебную красную кнопку «бабло».

Прямо сейчас зарегистрируйтесь на бесплатный мастер-класс https://goo.gl/cdB2aJ, и я покажу вам, как правильно относиться к трейдингу. Как анализировать рынок, и находить на нем все новые возможности для получения прибыли.
__________________
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Последний раз редактировалось kplaxina90; Сегодня в 13:06.
kplaxina90 на форуме  
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