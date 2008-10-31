NZDCAD. Рекомендации на основе торговли против "толпы"

Прогноз на 28.08.2017
Соотношение открытых позиций на продажу и покупку по данным Myfxbook/outlook на 7:00 по МСК, составило:
9% на 91%
С утра пятницы, перевес позиций на покупку снизился на 2 процента.
Целевое направление для открытия сделок, ввиду особенностей понедельника, по направлению "толпы" - BUY
.
-Цена, на текущий момент торгуется в 60-ти пунктах ниже южной границы канала
Значения и направление, для консервативной торговли на отбой от уровней на границах канала, в случае возвращения цены внутрь диапазона:
Средний уровень открытых позиций на покупку(для SELL) : 0.9232
Средний уровень открытых позиций на продажe(для BUY) : 0.9056