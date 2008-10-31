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GBPNZD. Рекомендации на основе торговли против "толпы"

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Старый Сегодня, 12:01
#1
Hxs
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Форекс-блогер
 
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GBPNZD. Рекомендации на основе торговли против "толпы"
В данной теме буду публиковать ежедневные рекомендации по направлению торговли по паре GBPNZD, основываясь на данных собираемых с подключенных счетов к агрегатору Myfxbook/outlook.

Частично, об эффективности данных рекомендаций можно судить по собранной статистике за 16 месяцев торговли на демо:

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Старый Сегодня, 12:03
#2
Hxs
VK.com/hxspro
Форекс-блогер
 
Аватар Hxs
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 1,412
Благодарностей: 71
УГ: 0
Записей в FX-блоге: 1097
Подписок: 2
КП: 0.010
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Автор темы Re: GBPNZD. Рекомендации на основе торговли против "толпы"
Прогноз на 28.08.2017

Соотношение открытых позиций на продажу и покупку по данным Myfxbook/outlook на 7:00 по МСК, составило:
33% на 67%
С утра пятницы, перевес позиций на покупку увеличился всего на 2 процента.

Целевое направление для открытия сделок, ввиду особенностей понедельника, по направлению "толпы" - BUY.

-Цена, на текущий момент торгуется в срединном диапазоне канала

Если цене удастся за сегодняшний день достигнуть одного из уровней канала, то есть дополнительная возможность консервативной торговли на отбой от этих значений, либо на продолжение движения в случае пробития уровня из-за границы канала:

Средний уровень открытых позиций на покупку(для SELL) : 1.8175
Средний уровень открытых позиций на продажe(для BUY) : 1.76

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