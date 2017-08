Николай Николаев... Любитель

virtuecoin.co - virtuecoin Я не админ и с админом не знаком.

virtuecoin.co





Старт проекта 25.08.2017

Инвестиционные планы:



9,2% - 10% Почасовой за 12 часов

Цитата: Планируемая сумма ($) Часовая прибыль (%)

План 1 $ 1,00 - $ 1500,00 9,20

План 2 $ 1501,00 - $ 2500,00 9,30

План 3 $ 2501,00 - $ 5000,00 9,50

План 4 5001,00 долл. США - 7500,00 долл. США 9,70

План 5 $ 7501,00 - $ 10000,00 10,00 4,2% - 5% Почасовой за 30 часов

Цитата: Планируемая сумма ($) Часовая прибыль (%)

План 1 $ 1,00 - $ 2500,00 4,20

План 2 $ 2501,00 - $ 5000,00 4,30

План 3 5001,00 долл. США - 7500,00 долл. США 4,40

План 4 7501,00 долл. США - 15 000,00 долл. США 4.60

План 5 $ 15001,00 - $ 25000,00 5,00 190% - 350% после 5 дней

Цитата: Планируемая сумма ($) Прибыль (%)

План 1 $ 1,00 - $ 5000,00 190,00

План 2 $ 5001,00 - $ 10000,00 220,00

План 3 $ 10001,00 - $ 20000,00 250,00

План 4 $ 20001,00 - $ 50000,00 350,00 325% - 800% после 10 дней

Цитата: Планируемая сумма ($) Прибыль (%)

План 1 $ 1,00 - $ 7500,00 325,00

План 2 7501,00 долл. США - 15 000,00 долл. США 425,00

План 3 $ 15001,00 - $ 25000,00 525,00

План 4 $ 25001,00 - $ 50000,00 600,00

План 5 $ 50001,00 - $ 100000,00 800,00 Финансовая информация:



Минимальный депозит: $1 - $150000

Выплата: Instant от 0,10$



Платежные системы: PerfectMoney,Payeer, Bitcoin,ADVCash



Реферальная система: 8%



Контактная информация:

admin@virtuecoin .com



Тех. часть

Код: Шифрование SSL Защита от DDos Лицензионный скрипт Регистратор: NAMECHEAP, INC. Создать 2017-08-21 Истекает 2018-08-20 Обновление 2017-08-21 NS NS1.DDOSASSURE.COM NS2.DDOSASSURE.COM NS1.DDOSASSURE.COM NS2.DDOSASSURE.COM

Регистрация в проекте



Вклад-тест:

22:29 27.08.17 Transfer 186219091 U12328744

