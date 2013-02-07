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virtuecoin.co - virtuecoin

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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#1
Любитель
 
Регистрация: 05.05.2014
Сообщений: 147
Благодарностей: 11
УГ: 0
КП: 0.026
virtuecoin.co - virtuecoin
Я не админ и с админом не знаком.

virtuecoin.co



Старт проекта 25.08.2017

Инвестиционные планы:

9,2% - 10% Почасовой за 12 часов
Цитата:
Планируемая сумма ($) Часовая прибыль (%)
План 1 $ 1,00 - $ 1500,00 9,20
План 2 $ 1501,00 - $ 2500,00 9,30
План 3 $ 2501,00 - $ 5000,00 9,50
План 4 5001,00 долл. США - 7500,00 долл. США 9,70
План 5 $ 7501,00 - $ 10000,00 10,00
4,2% - 5% Почасовой за 30 часов
Цитата:
Планируемая сумма ($) Часовая прибыль (%)
План 1 $ 1,00 - $ 2500,00 4,20
План 2 $ 2501,00 - $ 5000,00 4,30
План 3 5001,00 долл. США - 7500,00 долл. США 4,40
План 4 7501,00 долл. США - 15 000,00 долл. США 4.60
План 5 $ 15001,00 - $ 25000,00 5,00
190% - 350% после 5 дней
Цитата:
Планируемая сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 1,00 - $ 5000,00 190,00
План 2 $ 5001,00 - $ 10000,00 220,00
План 3 $ 10001,00 - $ 20000,00 250,00
План 4 $ 20001,00 - $ 50000,00 350,00
325% - 800% после 10 дней
Цитата:
Планируемая сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 1,00 - $ 7500,00 325,00
План 2 7501,00 долл. США - 15 000,00 долл. США 425,00
План 3 $ 15001,00 - $ 25000,00 525,00
План 4 $ 25001,00 - $ 50000,00 600,00
План 5 $ 50001,00 - $ 100000,00 800,00
Финансовая информация:

Минимальный депозит: $1 - $150000
Выплата: Instant от 0,10$

Платежные системы: PerfectMoney,Payeer, Bitcoin,ADVCash

Реферальная система: 8%

Контактная информация:
admin@virtuecoin .com

Тех. часть
Код:
Шифрование SSL
Защита от DDos
Лицензионный скрипт
Регистратор: NAMECHEAP, INC.
Создать 2017-08-21
Истекает 2018-08-20
Обновление 2017-08-21
NS NS1.DDOSASSURE.COM NS2.DDOSASSURE.COM
NS1.DDOSASSURE.COM NS2.DDOSASSURE.COM

Регистрация в проекте


Вклад-тест:
22:29 27.08.17 Transfer 186219091 U12328744
virtuecoin.co -5.02 0.025 Sent Payment 3.00 USD to account U12328744. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to virtuecoin.co User baran.
__________________
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3 самых разных рефбека
Последний раз редактировалось Николай Николаев 56778686; Сегодня в 01:31.
Николай Николаев 56778686 вне форума  
Старый Сегодня, 02:33
#2
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Премиум
 
Аватар Smirnov Nikolay
 
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: ɐ ʚ ʞ ɔ о w
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 45,365
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УГ: 156
КП: 0.084
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Re: virtuecoin.co - virtuecoin
И еще как вы отправили 5$, а в выписке у вас 3$..
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Последний раз редактировалось Smirnov Nikolay; Сегодня в 02:35.
Smirnov Nikolay вне форума  
Старый Сегодня, 02:40
#3
Специалист
 
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Re: virtuecoin.co - virtuecoin
Погулял проект по просторам интернета хорошо, и лишь сейчас появился тут, обидно что не на старте. ТС реально нормальный деп делай, а то снесут тему, и лучше перед тем как, что то делать прочтите правила данного раздела.
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