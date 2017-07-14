Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
Сегодня, 03:51
Сегодня, 00:53
#
1
Профессионал
Пол: Женский
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.03.2015
Сообщений: 2,079
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подарки
BITQUANTUM LIMITED - bitquantum.net
Я не администратор! Тема создана с целью ознакомления! Каждый делает выбор сам!!! Старт проекта 27.08.2017
Цитата:
Осенью 2017 года мы зарегистрировали компанию BitQuantum Limited для начала работы международного инвестиционного проекта, целью которого является получение максимального роста прибыли, а также дальнейшее развитие нашей команды. Не секрет, что в настоящее время добыча Bitcoin невероятно трудоемкая и дорогая, и для этого требуется постоянное финансирование. Учитывая, что финансовые эксперты компании в основном занимаются торговлей криптовалютой, основные средства сосредоточены на торговых счетах разных валютных бирж: OKCoin, Bitfinex, EXMO, Cex.io и BTC-E. Высокая волатильность Bitcoin позволяет повысить рентабельность и обеспечить отличную отдачу. Тем не менее, добыча также по-прежнему потенциально выгодна, поэтому мы предлагаем нашим клиентам стать частью более широкого круга инвесторов.
Тарифные планы
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Min 0.001 BTC - Max 4.999 BTC
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Min 20.000 BTC - Max 50.000 BTC Мин.депозит:0.001BTC
Мин.вывод:0.0005BTC
Платежная система:Bitcoin
Pеферальная программа:5%
Тип выплат:инстант
Официальная регистрация компании
Domain Name: BITQUANTUM.NET
Registry Domain ID: 2143076848_DOMAIN_NET-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.namecheap.com
Registrar URL: http://www.namecheap.com
Updated Date: 2017-07-14T13:42:49Z
Creation Date: 2017-07-14T13:40:54Z
Registry Expiry Date: 2018-07-14T13:40:54Z
Registrar: NameCheap Inc.
Registrar IANA ID: 1068
При пополнении потребовалось одно лишь подтверждение для зачисления депозита!
Рефбек для личных рефералов: 100% - 5% от суммы депозита
Моя реферальная ссылка: https://bitquantum.net/?ref=Fartovaya
Ссылка для заказа рефбека: https://goo.gl/6j0Pg1
Мой депозит: 0.029 BTC
Transaction hash is
aef2a7328ee0f22794f6bac9bbdeef49c5f3bef6a5226d66dd 2a8cef744ec1c0 добавлено через 4 минуты
Реферальные инстантом!
0.00100000 has been successfully sent to your
Bitcoin address 1LorLfRmoay3ALt3HReMBjpZ4KvXXedBTE
Transaction hash is
e8ca2e90b0adcb19cfdb7e5e7d0894596485ec9dc33fe301ef ff6728bf24e7a8.
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Последний раз редактировалось Валентина Кодола; Сегодня в
00:58.
Причина: Добавлено сообщение
Сегодня, 01:01
#
2
Любитель
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2017
Сообщений: 759
Благодарностей: 62
УГ: 14
Re: BITQUANTUM LIMITED - bitquantum.net
сейчас закидают, а то кроме britbit'a некуда битки девать
Сегодня, 01:12
#
3
Профессионал
Пол: Женский
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.03.2015
Сообщений: 2,079
Благодарностей: 325
УГ: 90
подарки
Re: BITQUANTUM LIMITED - bitquantum.net
Цитата:
Сообщение от
reallyOo
сейчас закидают, а то кроме britbit'a некуда битки девать
Попытка не пытка)
__________________
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Сегодня, 01:26
#
4
Интересующийся
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 17.12.2016
Сообщений: 67
Благодарностей: 45
УГ: 1
Re: BITQUANTUM LIMITED - bitquantum.net
В игре! Деп 0.01
tx/6c350ea0a940d7f4e7a09c765a4da8738936d5c402ece139fa ff4ee4d59b3a77
Сегодня, 01:40
#
5
Интересующийся
Пол: Мужской
Адрес: Київ
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2017
Сообщений: 27
Благодарностей: 2
УГ: 2
Re: BITQUANTUM LIMITED - bitquantum.net
Дизайн очень простой, панель пользователя очень скудная. На данный момент всего три депозита. Подождем пока будут мониторы какие-то. Но планы сочные зараза
__________________
Ich zähle unser'n Umsatz, in mein CL 500
Сегодня, 01:40
#
6
www.fairmonitor.com
Имя:
Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: ɐ ʚ ʞ ɔ о w
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 45,365
Благодарностей: 40,689
УГ: 156
награды
Re: BITQUANTUM LIMITED - bitquantum.net
Ого один ТС чего стоит! С дебютом, надеюсь профитным!
Сегодня, 01:42
#
7
Профессионал
Пол: Женский
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.03.2015
Сообщений: 2,079
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УГ: 90
подарки
Re: BITQUANTUM LIMITED - bitquantum.net
Цитата:
Сообщение от
Smirnov Nikolay
Ого один ТС чего стоит! С дебютом, надеюсь профитным!
Коля, спасибо! Будем стараться!
__________________
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Сегодня, 02:10
#
8
админ hyipmaster.org
Имя:
Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.04.2011
Сообщений: 38,369
Благодарностей: 7,597
УГ: 6
Re: BITQUANTUM LIMITED - bitquantum.net
Админ взял листинг на мониторе
ОТПРАВЛЕНО
August 28 @ 12:40 AM
Кому:
3E6ssZovZxp8QqZn2zr5mgpnh5LA77MB5q
От:
16389JCNrHTDRvsSUfYgta***
depo Knjaz
Сегодня, 02:11
#
9
Мастер
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 13,508
Благодарностей: 6,279
УГ: 202
Re: BITQUANTUM LIMITED - bitquantum.net
Опять Шоко на бритье пришель с донором, интересно сколько в этот раз буратосов побреет
Сегодня, 02:23
#
10
Интересующийся
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 17.12.2016
Сообщений: 67
Благодарностей: 45
УГ: 1
Re: BITQUANTUM LIMITED - bitquantum.net
Спасибо ТС за рефочку!!
Fartova_ya:
Send Complete
You've successfully sent 0.0005 BTC (worth $2.18 USD)
Сегодня, 02:27
#
11
invest-withstan.club
Имя:
Stan
Пол: Мужской
Адрес: Ukraine
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 17.06.2016
Сообщений: 1,064
Благодарностей: 341
УГ: 230
подарки
Re: BITQUANTUM LIMITED - bitquantum.net
собран вроде не плохо, грин даже есть. дизайн очень простой
dns1.namecheaphosting.com это я так понимаю хост там же где и домен?
планы в общем то стандартные для битковых, может и не плохо отработает
Сегодня, 02:40
#
12
Профессионал
Пол: Женский
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.03.2015
Сообщений: 2,079
Благодарностей: 325
УГ: 90
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Re: BITQUANTUM LIMITED - bitquantum.net
Ну да, админ не Генри и не Остров). И ТС не тот))) Но может пора менять стереотипы?
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Сказали спасибо 2 раз(а):
Сегодня, 03:19
#
13
Профессионал
Пол: Мужской
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 7,009
Благодарностей: 3,990
УГ: 16
Re: BITQUANTUM LIMITED - bitquantum.net
Цитата:
Сообщение от
Валентина Кодола...
Осенью 2017 года мы зарегистрировали компанию BitQuantum Limited
Интересно как у них так получилось
ТС, тут предстарт? Тогда вы разделом ошиблись.
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Сегодня, 03:25
#
14
Премиум
Имя:
VIKA
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.04.2016
Сообщений: 3,398
Благодарностей: 3,348
УГ: 26
Re: BITQUANTUM LIMITED - bitquantum.net
проект простой, ляпы есть
и лого геотраста - это просто картинка
и диз и цвет мне кого-то так напоминают)
так что, я точно пасс
Сегодня, 03:39
#
15
Профессионал
Пол: Женский
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.03.2015
Сообщений: 2,079
Благодарностей: 325
УГ: 90
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Re: BITQUANTUM LIMITED - bitquantum.net
Цитата:
Сообщение от
Alexvv11
Интересно как у них так получилось
ТС, тут предстарт? Тогда вы разделом ошиблись.
Это, наверное, у гуглопереводчика так получилось. Вы же знаете, что такое предстарт! А тут
старт
..
добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от
kissska
проект простой, ляпы есть
и лого геотраста - это просто картинка
и диз и цвет мне кого-то так напоминают)
так что, я точно пасс
Спасибо за выбор! Он у каждого свой)
__________________
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Последний раз редактировалось Валентина Кодола; Сегодня в
03:40.
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Сегодня, 03:51