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BITQUANTUM LIMITED - bitquantum.net

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BITQUANTUM LIMITED - bitquantum.net
Я не администратор! Тема создана с целью ознакомления! Каждый делает выбор сам!!!

Старт проекта 27.08.2017


Цитата:
Осенью 2017 года мы зарегистрировали компанию BitQuantum Limited для начала работы международного инвестиционного проекта, целью которого является получение максимального роста прибыли, а также дальнейшее развитие нашей команды. Не секрет, что в настоящее время добыча Bitcoin невероятно трудоемкая и дорогая, и для этого требуется постоянное финансирование. Учитывая, что финансовые эксперты компании в основном занимаются торговлей криптовалютой, основные средства сосредоточены на торговых счетах разных валютных бирж: OKCoin, Bitfinex, EXMO, Cex.io и BTC-E. Высокая волатильность Bitcoin позволяет повысить рентабельность и обеспечить отличную отдачу. Тем не менее, добыча также по-прежнему потенциально выгодна, поэтому мы предлагаем нашим клиентам стать частью более широкого круга инвесторов.
Тарифные планы:

10% ЕЖЕДНЕВНО НАВСЕГДА
Min 0.001 BTC - Max 4.999 BTC

11% ЕЖЕДНЕВНО НАВСЕГДА
Min 5.000 BTC - Max 19.999 BTC

12% ЕЖЕДНЕВНО НАВСЕГДА
Min 20.000 BTC - Max 50.000 BTC

Мин.депозит:0.001BTC
Мин.вывод:0.0005BTC
Платежная система:Bitcoin
Pеферальная программа:5%
Тип выплат:инстант


Официальная регистрация компании





Domain Name: BITQUANTUM.NET
Registry Domain ID: 2143076848_DOMAIN_NET-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.namecheap.com
Registrar URL: http://www.namecheap.com
Updated Date: 2017-07-14T13:42:49Z
Creation Date: 2017-07-14T13:40:54Z
Registry Expiry Date: 2018-07-14T13:40:54Z
Registrar: NameCheap Inc.
Registrar IANA ID: 1068



При пополнении потребовалось одно лишь подтверждение для зачисления депозита!
Рефбек для личных рефералов: 100% - 5% от суммы депозита
Моя реферальная ссылка: https://bitquantum.net/?ref=Fartovaya
Ссылка для заказа рефбека: https://goo.gl/6j0Pg1
Мой депозит: 0.029 BTC
Transaction hash is
aef2a7328ee0f22794f6bac9bbdeef49c5f3bef6a5226d66dd 2a8cef744ec1c0

добавлено через 4 минуты
Реферальные инстантом!
0.00100000 has been successfully sent to your
Bitcoin address 1LorLfRmoay3ALt3HReMBjpZ4KvXXedBTE

Transaction hash is
e8ca2e90b0adcb19cfdb7e5e7d0894596485ec9dc33fe301ef ff6728bf24e7a8.
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Последний раз редактировалось Валентина Кодола; Сегодня в 00:58. Причина: Добавлено сообщение
Валентина Кодола на форуме  
Старый Сегодня, 01:01
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2017
Сообщений: 759
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КП: 0.008
Re: BITQUANTUM LIMITED - bitquantum.net
сейчас закидают, а то кроме britbit'a некуда битки девать
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Платят за сообщения => 0.01 за пост
reallyOo вне форума  
Сказали спасибо:
Старый Сегодня, 01:12
#3
Профессионал
 
Пол: Женский
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.03.2015
Сообщений: 2,079
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КП: 0.077
подарки
Автор темы Re: BITQUANTUM LIMITED - bitquantum.net
Цитата:
Сообщение от reallyOo Посмотреть сообщение
сейчас закидают, а то кроме britbit'a некуда битки девать
Попытка не пытка)
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Валентина Кодола на форуме  
Старый Сегодня, 01:26
#4
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 17.12.2016
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Re: BITQUANTUM LIMITED - bitquantum.net
В игре! Деп 0.01

tx/6c350ea0a940d7f4e7a09c765a4da8738936d5c402ece139fa ff4ee4d59b3a77
Igrivii вне форума  
Старый Сегодня, 01:40
#5
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Київ
Инвестирую в: HYIP
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Сообщений: 27
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Re: BITQUANTUM LIMITED - bitquantum.net
Дизайн очень простой, панель пользователя очень скудная. На данный момент всего три депозита. Подождем пока будут мониторы какие-то. Но планы сочные зараза
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Alxkii вне форума  
Старый Сегодня, 01:40
#6
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Аватар Smirnov Nikolay
 
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награды Волшебный горшочек 
Re: BITQUANTUM LIMITED - bitquantum.net
Ого один ТС чего стоит! С дебютом, надеюсь профитным!
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Smirnov Nikolay вне форума  
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Старый Сегодня, 01:42
#7
Профессионал
 
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Автор темы Re: BITQUANTUM LIMITED - bitquantum.net
Цитата:
Сообщение от Smirnov Nikolay Посмотреть сообщение
Ого один ТС чего стоит! С дебютом, надеюсь профитным!
Коля, спасибо! Будем стараться!
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Knjaz (Сегодня)
Старый Сегодня, 02:10
#8
админ hyipmaster.org
Премиум
 
Аватар Knjaz
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
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Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.04.2011
Сообщений: 38,369
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КП: 0.209
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Re: BITQUANTUM LIMITED - bitquantum.net
Админ взял листинг на мониторе

ОТПРАВЛЕНО
August 28 @ 12:40 AM
Кому:
3E6ssZovZxp8QqZn2zr5mgpnh5LA77MB5q
От:
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depo Knjaz
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Старый Сегодня, 02:11
#9
Мастер
 
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 13,508
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УГ: 202
КП: 0.393
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Re: BITQUANTUM LIMITED - bitquantum.net
Опять Шоко на бритье пришель с донором, интересно сколько в этот раз буратосов побреет
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Musya Rich на форуме  
Старый Сегодня, 02:23
#10
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 17.12.2016
Сообщений: 67
Благодарностей: 45
УГ: 1
КП: 0.000
Re: BITQUANTUM LIMITED - bitquantum.net
Спасибо ТС за рефочку!!

Fartova_ya:
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You've successfully sent 0.0005 BTC (worth $2.18 USD)
Igrivii вне форума  
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Старый Сегодня, 02:27
#11
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Аватар Sonikov
 
Имя: Stan
Пол: Мужской
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Инвестирую в: HYIP
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Сообщений: 1,064
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УГ: 230
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Re: BITQUANTUM LIMITED - bitquantum.net
собран вроде не плохо, грин даже есть. дизайн очень простой

dns1.namecheaphosting.com это я так понимаю хост там же где и домен?
планы в общем то стандартные для битковых, может и не плохо отработает
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Старый Сегодня, 02:40
#12
Профессионал
 
Пол: Женский
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.03.2015
Сообщений: 2,079
Благодарностей: 325
УГ: 90
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Автор темы Re: BITQUANTUM LIMITED - bitquantum.net
Ну да, админ не Генри и не Остров). И ТС не тот))) Но может пора менять стереотипы?
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Старый Сегодня, 03:19
#13
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Сообщений: 7,009
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Re: BITQUANTUM LIMITED - bitquantum.net
Цитата:
Сообщение от Валентина Кодола... Посмотреть сообщение
Осенью 2017 года мы зарегистрировали компанию BitQuantum Limited
Интересно как у них так получилось

ТС, тут предстарт? Тогда вы разделом ошиблись.
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Alexvv11 на форуме  
Старый Сегодня, 03:25
#14
Премиум
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Аватар kissska
 
Имя: VIKA
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.04.2016
Сообщений: 3,398
Благодарностей: 3,348
УГ: 26
КП: 1.241
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Re: BITQUANTUM LIMITED - bitquantum.net
проект простой, ляпы есть
и лого геотраста - это просто картинка
и диз и цвет мне кого-то так напоминают)
так что, я точно пасс
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kissska на форуме  
Старый Сегодня, 03:39
#15
Профессионал
 
Пол: Женский
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.03.2015
Сообщений: 2,079
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Автор темы Re: BITQUANTUM LIMITED - bitquantum.net
Цитата:
Сообщение от Alexvv11 Посмотреть сообщение
Интересно как у них так получилось

ТС, тут предстарт? Тогда вы разделом ошиблись.
Это, наверное, у гуглопереводчика так получилось. Вы же знаете, что такое предстарт! А тут старт..

добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от kissska Посмотреть сообщение
проект простой, ляпы есть
и лого геотраста - это просто картинка
и диз и цвет мне кого-то так напоминают)
так что, я точно пасс
Спасибо за выбор! Он у каждого свой)
__________________
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Последний раз редактировалось Валентина Кодола; Сегодня в 03:40. Причина: Добавлено сообщение
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