BITQUANTUM LIMITED - bitquantum.net Я не администратор! Тема создана с целью ознакомления! Каждый делает выбор сам!!!



Старт проекта 27.08.2017





Цитата: Осенью 2017 года мы зарегистрировали компанию BitQuantum Limited для начала работы международного инвестиционного проекта, целью которого является получение максимального роста прибыли, а также дальнейшее развитие нашей команды. Не секрет, что в настоящее время добыча Bitcoin невероятно трудоемкая и дорогая, и для этого требуется постоянное финансирование. Учитывая, что финансовые эксперты компании в основном занимаются торговлей криптовалютой, основные средства сосредоточены на торговых счетах разных валютных бирж: OKCoin, Bitfinex, EXMO, Cex.io и BTC-E. Высокая волатильность Bitcoin позволяет повысить рентабельность и обеспечить отличную отдачу. Тем не менее, добыча также по-прежнему потенциально выгодна, поэтому мы предлагаем нашим клиентам стать частью более широкого круга инвесторов. Тарифные планы:



10% ЕЖЕДНЕВНО НАВСЕГДА

Min 0.001 BTC - Max 4.999 BTC



11% ЕЖЕДНЕВНО НАВСЕГДА

Min 5.000 BTC - Max 19.999 BTC



12% ЕЖЕДНЕВНО НАВСЕГДА

Min 20.000 BTC - Max 50.000 BTC



Мин.депозит:0.001BTC

Мин.вывод:0.0005BTC

Платежная система:Bitcoin

Pеферальная программа:5%

Тип выплат:инстант





Официальная регистрация компании



Ознакомиться с проектом

Техническая информация



Domain Name: BITQUANTUM.NET

Registry Domain ID: 2143076848_DOMAIN_NET-VRSN

Registrar WHOIS Server: whois.namecheap.com

Registrar URL: http://www.namecheap.com

Updated Date: 2017-07-14T13:42:49Z

Creation Date: 2017-07-14T13:40:54Z

Registry Expiry Date: 2018-07-14T13:40:54Z

Registrar: NameCheap Inc.

Registrar IANA ID: 1068





При пополнении потребовалось одно лишь подтверждение для зачисления депозита!

Рефбек для личных рефералов: 100% - 5% от суммы депозита

Моя реферальная ссылка: https://bitquantum.net/?ref=Fartovaya

Ссылка для заказа рефбека: https://goo.gl/6j0Pg1

Мой депозит: 0.029 BTC

Transaction hash is

aef2a7328ee0f22794f6bac9bbdeef49c5f3bef6a5226d66dd 2a8cef744ec1c0



добавлено через 4 минуты

Реферальные инстантом!

0.00100000 has been successfully sent to your

Bitcoin address 1LorLfRmoay3ALt3HReMBjpZ4KvXXedBTE



Transaction hash is

