Стартап Элона Маска, подключающий мозг к компьютеру, привлек $27 млн

Компания Neuralink получила средства от 12 частных инвесторов.



По данным Business Insider, который ссылается на документы Комиссии по ценным бумагам от 24 августа 2017 года, нейротехнологическая компания Элона Маска, Neuralink, разрабатывающая нейроинтерфейсы для подключения мозга к компьютеру, привлекла $27 млн.



Средства были привлечены от 12 частных инвесторов, имена которых не расглашаются. В общей сложности они выкупили долю в компании на сумму $27 млн. Сделка была заключена еще 15 августа 2017 года.



Однако Элон Маск опроверг твит журналиста The Wall Street Journal Рольфа Уинкера, который опубликовал в своем аккаунте на Twitter информацию о сделке. Элон Маск заявил, что Neuralink не ищет инвесторов.



В Business Insider считают, что предприниматель либо вложил в компанию свои средства, либо распределил доли в Neuralink среди ограниченного круга инвесторов.



В любом случае, представители Элона Маска и Neuralink отказались от дальнейших комментариев.







Элон Маск создал Neuralink летом 2016 года. Для Элона Маска это пятая по счету компания. Источники The Wall Street Journal утверждают, что в Neuralink занимаются разработкой технологии «нейрокружев», позволяющей использовать компьютеры для лечения заболеваний головного мозга, а также для противостояния искусственному интеллекту. Разработчики компании создают гибкие электроды и имплантируют их в мозг птиц. При этом они наблюдают, как мозг контролирует движения тела.



