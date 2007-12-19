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[ICO] Native Currency 01-30.09.2017

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Initial Coin Offer. Криптовалютный краудфандинг, Предстоящие и проходящие ICO
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#1
Форекс-блогер
 
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Инвестирую в: Форекс
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[ICO] Native Currency 01-30.09.2017
Native Currency предоставляет токен для международной индустрии фриланса, позволяя владельцам токенов NATV права нанять и предлагать ставки на внештатных работах, продавать профессиональные товары и услуги, отправлять или получать депозитные платежи и размещать веб-сайты.


Присоединяйтесь к национальной валюте и быстро развивающейся индустрии фрилансеров. Со всех уголков земного шара все больше и больше людей получают доход и финансовую свободу как фрилансеры. Национальная валюта стремится стать лучшим выбором в сфере оплаты и хостинга для фрилансеров и работодателей по всему миру.

Название токена: NATV
Максимум: 30 000 000 NATV
Платформа : Ethereum

ICO Ценообразование: 1 ETH = 1000 NATV
ICO Дата начала: 9/01/2017
ICO Дата окончания: 9/30/2017

Что вы получаете:
1000 токенов NATV за каждый 1 ETH
  • Права доступа к внештатным рынкам с использованием токенов NATV
  • Права на использование наших внештатных и платежных сетей с использованием токенов NATV
  • Права на продажу или предоставление услуг фрилансера и профессиональных бизнес-услуг
  • Права на продажу токенов NATV для фрилансеров и предприятий, использующих токены NATV для доступа к сети, оплаты хостинга и передачи депозитных платежей.

Защита инвесторов
Все приобретенные токены NATV распространяются через смарт-контракт автоматически на блок-цепочке. Этот процесс служит безопасным депонированием для доставки токенов, при этом покупатель получает мгновенный кредит для всех купленных токенов NATV. Мы разработали эту систему распределения для работы в соответствии с другими безопасными и успешными проектными проектами.

Мы установили максимальную максимальную сумму в 30 миллионов токенов для национальной валюты (NATV), которые доступны в продаже Token. Как только эта кепка будет достигнута, больше покупок не будет принято, и никаких дополнительных токенов никогда не будет создано.

Покупка токенов в 3 простых шага
Настройте кошелек на MyEtherWallet.com или Mist, если у вас его еще нет.
Переместите количество Ethereum (ETH) в свой кошелек, который вы планируете использовать для покупки токенов NATV. Если у вас еще нет (ETH) токенов, вы можете приобрести их у любого криптообмена, например coinbase.com.
Если у вас есть другие криптовалюты, вы можете сначала продать или обменять их (ETH), если это необходимо.
Отправьте количество ETH, которое вы хотите принять участие в crowdsale, в наш адрес смарт-контракта, и вы получите токены NATV. Пожалуйста, убедитесь, что вы установили цену на газ до 60Gwei, чтобы ваша покупка прошла быстро. По умолчанию 21Gwei обрабатывает некоторые транзакции медленнее из-за сетевых перегрузок.

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