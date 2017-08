[ICO][BOUNTY] Planes Cloud Token (PST) 09-30.09.2017

Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 03:52 Сегодня, 03:52 Вчера, 23:05 #1 kislov



Planes Cloud - первая облачная база данных, которая позволит не только хранить и обмениваться данными, но и продавать их! Название монеты, которая будет использоваться в сети, - PST.

Технологии облачных и блочных технологий в настоящее время являются изобретательскими. Прямо сейчас, каждый прогресс и темпы человека сопровождаются и хранятся в другом месте в частном облаке. Предприятия считают, что облачные данные интуитивно приносят коммерческие выгоды и начали собирать все облачные данные за время, которое они могут.





PST не может быть добыт (PoS), но будет доступен для покупки в системе. Кроме того, мы также будем платить каждому пользователю облака за загрузку общего файла. Например: если ваш файл был загружен 1000 раз, вы получите 5 PST (сумма условна и может быть изменена).

Расчет в жизни предполагает большую коммерческую прибыль и дает преимущества в повседневной практике. Последовательные данные облачных данных вызвали опасения по поводу безопасности конфиденциальных облачных данных, которые поступили на внешний вид исполнительного контроля и правил. Во всяком случае, мы наблюдаем огромные выбросы облачных данных за многие годы производства в последние годы. Концентрированные облачные хранилища данных падают под принуждением. У кого будет чувство защиты в аналогичном состоянии.



Современные инновации и автоматизация требуют большого количества полезных данных облака для разработки трудностей, выявления беспорядков, правильного финансирования. Указанная заявка требует стабильной транзакции облачных данных и сбора из разных источников и, естественно, позволяет количество рисков для безопасности облачных данных.



Система экологического сообщества Planes Cloud очень похожа на децентрализованные проекты депо, такие как IPFS. Каждый человек может инициировать подразделение, подключаться к сети и создавать возможности депо, нанимая его для облачных держателей данных, а также продавать данные не только на вашем диске. С другой стороны, владельцы облачных данных могут устанавливать любое количество облачных данных в хранилище отказоустойчивости, вызывать требования к данным облака и делить прием.





Для исключения порочных манер подразделений все процедуры в Интернете стимулируются. Характерными процедурами являются: Вычисление данных в облачное хранилище

Необходимо выбрать несколько данных из вашего облачного хранилища

Подсчитайте несколько методов применения данных в облачном хранилище

Установка наличных денег в сеть

Возможность отправлять наличные деньги из сети

Депозитные и выездные операции относятся к конвертации токенов PST и выполняются специальным франтовским контрактом на блок-цепочку Ethereum. Этот контракт составляет 0,5% комиссии за каждую операцию и отправляет ее в фонд экосистем. Каждая операция создается как транзакция на внутренней блок-цепочке, надежно проверяется и хранится узлами, ответственными за хранение конкретного клиента.

Таким образом, экономика внутри сети Planes Cloud полностью находится в руках узлов и клиентов, но шлюзы контролируются Planes Cloud. Это дает возможность Planes Cloud получать доход без ущерба для сети.



Монетизируйте DATA и свободное место, которое у вас есть.

Любой файл / фото / видео, которое вы можете использовать, выбирает вашу цену в PST. Кроме того, данные могут быть бесплатными, в этом случае владелец данных будет оплачиваться каждые 100 загрузок.



Плюсы платформы



Децентрализованная

Наше хранилище данных позволит выполнять запросы данных на узлах. Это позволяет легко использовать его децентрализованными разработчиками приложений.





Функциональная

PST будет существовать в двух формах на облачном хранилище, и на рынке вы сможете легко его обменивать.

Planes Cloud гарантирует максимальное время безотказной работы и автоматически балансирует репликацию данных, чтобы все данные были доступны в любой момент.



Конфиденциальность

Данные разбиваются на куски, зашифровываются и хранятся на разных узлах, которые контролируются разными руками. Владелец узла не имеет возможности шпионить данные или красть их, пока владелец данных не разгласит закрытый ключ для публики.



Монетизация данных

Использование совершенно нового способа монетизации данных приведет к тому, что облачное хранилище достигнет совершенно нового уровня.



Технология повторного шифрования прокси

Эта функция обеспечит гибкие разрешения товаров и услуг, которые ранее представляли для него интерес. Бойтесь риска потери денег, когда вы участвуете в лотерее и не выигрываете выигрыш, теряется, потому что клиент с участием является безопасным. Наша система основана на блочной цепочке, деньги наших клиентов страхуются без риска. Призы будут важны в продуктах или услугах повседневной жизни.



Детали ICO

Общий объем выпущенных токенов: 50 000 000 PST 5% выделено на предварительную стадию и баунти

20% первый раунд ICO

30% второй раунд ICO

30% окончательный раунд ICO

15% для команды

Стандарт: токен Ethereum ERC23

Принятые методы покупки: ETH



Ранние бонусы:

Раунд 1 (9 сентября - 9 сентября 2017 года) + 50% токены PST.

Раунд 2 (16 сентября - 16 сентября 2017 года) + 25% токены PST.



Баунти



Cайт

