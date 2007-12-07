Доллар может откатиться в район 57,5 рубля

В пятницу российский фондовый рынок закончил торги на положительной территории. Поводом к покупкам послужила ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent поднялась выше 52 долларов и смогла закрепиться над этой отметкой. Вторым фактором выступила динамика американских площадок, где после первых часов торгов, на фоне выступления Джанет Йеллен в Джексон-Хоул
, индексы Dow Jones и S&P500 прибавили 0,2% и 0,3% соответственно.
Ситуация же в Европе, где основные индексы к закрытию потеряли до 0,2%, оказала сдерживающее воздействие на российские акции. В результате, к окончанию сессии индекс ММВБ вырос на 0,3%, вплотную подойдя к 1980 пунктам, индекс РТС поднялся на 1%, до 1060 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Дикси, МРСК Центра и Распадской, рост которых превысил 3%. Хуже рынка закрылись Открытие и Мегафон, упавшие на 6,1% и 2,4% соответственно.
На валютной секции Московской биржи рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар упал на 0,8%, отступив ниже 59 рублей, евро снизился на 0,1%, до 69,8 рубля. Стоит отметить, что в ходе торгов рубль консолидировался у уровней закрытия четверга. И лишь после выступления Джанет Йеллен, спровоцировавшего падение американской валюты на международном валютном рынке, рубль смог уверенно вырасти
.
В сложившихся условиях можно говорить о том, что, если "медведям" удастся закрепиться под уровнем 59 рублей, который перешел в разряд сопротивлений, это создаст плацдарм для дальнейшего снижения доллара с целью в районе 57,5 рубля
, который в текущий момент выступает ближайшей поддержкой.
В рамках вечерней сессии преобладание покупок в наших активах может сохраниться. Основным же фактором для рынка энергоносителей станет статистика по буровой активности. Если она покажет очередное снижение количества работающих буровых установок, это спровоцирует возобновление роста рынка энергоносителей и подъем нефти марки Brent выше 52,5 доллара, что также поддержит наши активы.
Источник: Финам