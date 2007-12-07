Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 420,486 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Доллар может откатиться в район 57,5 рубля

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Держим руку на пульсе рынка, обсуждаем новости и слухи рынка Forex.
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:51
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Вчера, 23:05
#1
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 13,545
Благодарностей: 6,401
Записей в блоге: 21
УГ: 2
подарки
награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Доллар может откатиться в район 57,5 рубля
В пятницу российский фондовый рынок закончил торги на положительной территории. Поводом к покупкам послужила ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent поднялась выше 52 долларов и смогла закрепиться над этой отметкой. Вторым фактором выступила динамика американских площадок, где после первых часов торгов, на фоне выступления Джанет Йеллен в Джексон-Хоул, индексы Dow Jones и S&P500 прибавили 0,2% и 0,3% соответственно.

Ситуация же в Европе, где основные индексы к закрытию потеряли до 0,2%, оказала сдерживающее воздействие на российские акции. В результате, к окончанию сессии индекс ММВБ вырос на 0,3%, вплотную подойдя к 1980 пунктам, индекс РТС поднялся на 1%, до 1060 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Дикси, МРСК Центра и Распадской, рост которых превысил 3%. Хуже рынка закрылись Открытие и Мегафон, упавшие на 6,1% и 2,4% соответственно.

На валютной секции Московской биржи рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар упал на 0,8%, отступив ниже 59 рублей, евро снизился на 0,1%, до 69,8 рубля. Стоит отметить, что в ходе торгов рубль консолидировался у уровней закрытия четверга. И лишь после выступления Джанет Йеллен, спровоцировавшего падение американской валюты на международном валютном рынке, рубль смог уверенно вырасти.

В сложившихся условиях можно говорить о том, что, если "медведям" удастся закрепиться под уровнем 59 рублей, который перешел в разряд сопротивлений, это создаст плацдарм для дальнейшего снижения доллара с целью в районе 57,5 рубля, который в текущий момент выступает ближайшей поддержкой.

В рамках вечерней сессии преобладание покупок в наших активах может сохраниться. Основным же фактором для рынка энергоносителей станет статистика по буровой активности. Если она покажет очередное снижение количества работающих буровых установок, это спровоцирует возобновление роста рынка энергоносителей и подъем нефти марки Brent выше 52,5 доллара, что также поддержит наши активы.

Источник: Финам
__________________

Никаких проскальзований и комиссий на вывод >>
Copy счет Prospero. Доходность: 1088%
Доллар может откатиться в район 57,5 рубля
Aisller вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:51
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В ВТБ ожидают доллар по 64 рубля Whore65 Новости в мире финансов и инвестиций 4 14.03.2017 13:58
Укрепление рубля скоро закончится, доллар может вырасти до 60-65 руб. NikofAlex Новости в мире финансов и инвестиций 0 16.02.2017 15:40
«Газпромбанк» установил курс 664 рубля за 1 доллар LSasha Новости в мире финансов и инвестиций 15 22.06.2016 20:04
ING предсказал доллар по 63 рубля к концу недели Alex356 Новости в мире финансов и инвестиций 0 12.04.2016 23:39
Доллар оценили в 22 рубля по индексу бигмака SupaProfit Новости в мире финансов и инвестиций 17 21.07.2015 12:36

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар kingcasha
Бостонский стартап Bevi получил 6.5 миллионов долларов
От kingcasha в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Drum13
В Южной Корее наблюдается настоящий коллапс в судостроении
От Drum13 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар TheGOLDskull
eMaker Group - emakergroup.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Александр Кондрацкий
Каковы критерии серьезного проекта?
От Александр Кондрацкий в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватар OPLOTT
Анонимность мессенджеров как WhatsApp,Viber и Telegram в России должна быть сохранена
От OPLOTT в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар moskva
Смогут ли умные контракты оставить юристов без работы
От moskva в разделе «Новости криптовалют»
.     
Пользователей
420,486
Тем
486,185
Сообщений
12,080,977

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube