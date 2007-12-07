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ПАММ счета Just2Trade

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Обсуждение ПАММ площадок различных брокеров и ДЦ, их акции и бонусы. Отзывы клиентов. А также обсуждение площадок с Lamm (Ламм) и Мам (Mam) счетами.
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Старый Вчера, 22:38
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ПАММ счета Just2Trade
Обсуждаем ПАММ сервис брокера Just2Trade.

У меня сразу вопросы тем, кто пользовался сервисом.
У них что, подробной статистики без регистрации не посмотреть? А после регистрации она хоть доступна?

Страница рейтинга ПАММ счетов у брокера
__________________

Никаких проскальзований и комиссий на вывод >>
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