Как создать свой Хайп-проект. Техническая сторона создания сайта

В основном хайп-проекты делятся на 3 вида
- Венчурный фонд — используют деньги инвесторов на реальных рынках ставок или на форексе.
- Финансовая пирамида — все думаю знакомы с таковыми. Требуют вложений и для развития просят приводить друзей.
- Скам/Хайп — похож на пирамиду, и некоторое время своей жизни выплачивает процент инвесторам.
В России и Казахстане последние два варианта запрещены, а на организацию венчурного фонда, потребуется собирать большую кипу бумаг, регистрировать бизнес официально и платить налог. И даже если вам удастся организовать венчурный фонд, то скорей всего, в кругу остальных хайп проектов, он получит категорию низкодоходного с прибылью примерно от 1% до 10% в месяц. Поэтому все владельцы высокодоходных и среднедоходных хайпов находятся в офшорных зонах, где они освобождены от налогов и работаю по правилам той страны.
Теперь давайте поговорим непосредственно о вашем вопросе, как создать хайп-проект
Вы наверное задались вопросом, сколько нужно вложить, что бы наконец создать хайп-проект. Большинство создателей хайпов, делаю свои проекты по следующему плану:
- Заказывают VPS или VDS (хостинг) на территории Нидерландов или Германии.
- Покупают скрипт — Gold Coders за 150$.
- Заказывают дизайн, настройку, текста и баннеры у программистов и копирайтеров.
- Подключают кошельки напрямую с помощью кодов.
- И конечно же делают везде рекламу нового проекта.
Ниже приведены примерные суммы ваших будущих расходов.
Пункты ваших расходов в рублях:
- Домен в свободной зоне — 800;
- Скрипт для работы сайта — от 15000 / Заказать готовый дизайн с функционалом — 50000;
- Наполнение хайпа информации + языковой перевод — 8000; SSL шифрование — 1000;
- Набор платежных кошельков — 10000;
Итого: 76 800 руб.
- Заказать рекламу — от 5 000 и не ограничено.
Это приблизительная сумма затрат, на средний хайп-проект.
Самые сложные этапы создания хайпа мы с вами рассмотрели. Что касаемо сроков, то это зависит от программистов и ваших финансовых возможностей.
Я могу поднять такой проект за период от 2х недель до 2х месяцев. За вами останется лишь оплата рекламных баннеров и контекстной рекламы. Если вы хотите узнать подробней о создании хайпов и заказать разработку, то пишите мне лично на почту: web.bunker@yandex.ru
Я могу помочь пройти все стадии создания хайпа или пирамиды от идеи до вывода его в массы.
Давайте подведем итог! Если Вы лично не знаете таких языков программирования,
как например HTML, CSS, PHP, MySQL, то даже не надейтесь сделать адекватно и быстро. У вас просто не получится
. Вы можете начать все это создавать, но не надейтесь на конверсию и прибыльность. К тому моменту, как Вы подойдете к раскрутке и рекламе вашего хайпа, у вас уже будет настолько перегружен мозг, что Вы просто не сможете осилить еще один большой и важный шаг, не имея знаний в раскрутке.
Поэтому, есть предложение.
- Вы можете заказать у меня разработку и поднятие вашего проекта за определенную цену, просто оплатив мои услуг как программиста.
- Либо без оплаты моих услуг как программиста, но на условиях СОТРУДНИЧЕСТВА.
Писать мне лично на почту, либо можете посмотреть портфолио
на моем сайте
Оригинал поста