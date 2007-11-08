MyHyipMonitor-Ke... Интересующийся

Имя: NikaGRanat Пол: Женский Инвестирую в: HYIP Регистрация: 02.05.2016 Сообщений: 9 Поблагодарили: 1 раз УГ: 0 КП: 0.000

Как создать свой Хайп-проект. Техническая сторона создания сайта В основном хайп-проекты делятся на 3 вида Венчурный фонд — используют деньги инвесторов на реальных рынках ставок или на форексе. Финансовая пирамида — все думаю знакомы с таковыми. Требуют вложений и для развития просят приводить друзей. Скам/Хайп — похож на пирамиду, и некоторое время своей жизни выплачивает процент инвесторам. В России и Казахстане последние два варианта запрещены, а на организацию венчурного фонда, потребуется собирать большую кипу бумаг, регистрировать бизнес официально и платить налог. И даже если вам удастся организовать венчурный фонд, то скорей всего, в кругу остальных хайп проектов, он получит категорию низкодоходного с прибылью примерно от 1% до 10% в месяц. Поэтому все владельцы высокодоходных и среднедоходных хайпов находятся в офшорных зонах, где они освобождены от налогов и работаю по правилам той страны.



Теперь давайте поговорим непосредственно о вашем вопросе, как создать хайп-проект

Вы наверное задались вопросом, сколько нужно вложить, что бы наконец создать хайп-проект. Большинство создателей хайпов, делаю свои проекты по следующему плану: Заказывают VPS или VDS (хостинг) на территории Нидерландов или Германии. Покупают скрипт — Gold Coders за 150$. Заказывают дизайн, настройку, текста и баннеры у программистов и копирайтеров. Подключают кошельки напрямую с помощью кодов. И конечно же делают везде рекламу нового проекта. Ниже приведены примерные суммы ваших будущих расходов.

Пункты ваших расходов в рублях: Хостинг на год — 2000; Домен в свободной зоне — 800; Скрипт для работы сайта — от 15000 / Заказать готовый дизайн с функционалом — 50000; Наполнение хайпа информации + языковой перевод — 8000; SSL шифрование — 1000; Набор платежных кошельков — 10000; Заказать рекламу — от 5 000 и не ограничено. Итого: 76 800 руб.



Это приблизительная сумма затрат, на средний хайп-проект.

Самые сложные этапы создания хайпа мы с вами рассмотрели. Что касаемо сроков, то это зависит от программистов и ваших финансовых возможностей.

Я могу поднять такой проект за период от 2х недель до 2х месяцев. За вами останется лишь оплата рекламных баннеров и контекстной рекламы. Если вы хотите узнать подробней о создании хайпов и заказать разработку, то пишите мне лично на почту:

Я могу помочь пройти все стадии создания хайпа или пирамиды от идеи до вывода его в массы.

Давайте подведем итог! Если Вы лично не знаете таких языков программирования, как например HTML, CSS, PHP, MySQL, то даже не надейтесь сделать адекватно и быстро. У вас просто не получится. Вы можете начать все это создавать, но не надейтесь на конверсию и прибыльность. К тому моменту, как Вы подойдете к раскрутке и рекламе вашего хайпа, у вас уже будет настолько перегружен мозг, что Вы просто не сможете осилить еще один большой и важный шаг, не имея знаний в раскрутке.

Поэтому, есть предложение. Вы можете заказать у меня разработку и поднятие вашего проекта за определенную цену, просто оплатив мои услуг как программиста. Либо без оплаты моих услуг как программиста, но на условиях СОТРУДНИЧЕСТВА. Писать мне лично на почту, либо можете



Оригинал поста В России и Казахстане последние два варианта запрещены, а на организацию венчурного фонда, потребуется собирать большую кипу бумаг, регистрировать бизнес официально и платить налог. И даже если вам удастся организовать венчурный фонд, то скорей всего, в кругу остальных хайп проектов, он получит категорию низкодоходного с прибылью примерно от 1% до 10% в месяц. Поэтому все владельцы высокодоходных и среднедоходных хайпов находятся в офшорных зонах, где они освобождены от налогов и работаю по правилам той страны.Вы наверное задались вопросом, сколько нужно вложить, что бы наконец создать хайп-проект. Большинство создателей хайпов, делаю свои проекты по следующему плану:Это приблизительная сумма затрат, на средний хайп-проект.Самые сложные этапы создания хайпа мы с вами рассмотрели. Что касаемо сроков, то это зависит от программистов и ваших финансовых возможностей.Я могу поднять такой проект за период от 2х недель до 2х месяцев. За вами останется лишь оплата рекламных баннеров и контекстной рекламы. Если вы хотите узнать подробней о создании хайпов и заказать разработку, то пишите мне лично на почту: web.bunker@yandex.ru Я могу помочь пройти все стадии создания хайпа или пирамиды от идеи до вывода его в массы.как например HTML, CSS, PHP, MySQL, то даже не надейтесь сделать адекватно и быстро.. Вы можете начать все это создавать, но не надейтесь на конверсию и прибыльность. К тому моменту, как Вы подойдете к раскрутке и рекламе вашего хайпа, у вас уже будет настолько перегружен мозг, что Вы просто не сможете осилить еще один большой и важный шаг, не имея знаний в раскрутке.Писать мне лично на почту, либо можете посмотреть портфолио на моем сайте

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