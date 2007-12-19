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[pre-ICO/ICO] Seratio Platform 15.09-30.10.2017

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Initial Coin Offer. Криптовалютный краудфандинг, Предстоящие и проходящие ICO
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Старый Вчера, 22:18
#1
Форекс-блогер
 
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[pre-ICO/ICO] Seratio Platform 15.09-30.10.2017
CCEG- Центр предпринимательства и управления гражданством (CCEG) является ведущим мировым аналитическим центром по движению стоимости. Основанная в Великобритании с академическими сетями по всей Европе, Азии и Америке, мы разработали концепцию Циркулярной экономики на основе ценностей. Это первая проблема надежного маркера Ethereum, соответствующая нормативным рамкам Великобритании. Краудфандинг будет обеспечивать фундамент и инфраструктуру для реализации концепции криптовалют со значениями.


Токен Seratio и философия ведения нематериальной ценности находятся в стадии разработки с 2011 года. Его раннее начало - это способность сравнивать и понимать влияние организации на их сообщества и окружающую среду, обеспечивая меры по поддержке законодательства в Великобритании, Европе и на международном уровне. Наша конечная цель, способность записывать и осуществлять транзакции с нашими ценностями, наконец, стала реальностью с возможностью блокировки.

Центр по гражданству, предпринимательству и управлению Limited «CCEG» - зарегистрированная в Великобритании независимая некоммерческая организация, которая будет контролировать сбор средств для завершения видения.
CCEG, который входит в британский университет в 2013 году, является мировым лидером в Движении стоимости с более чем 60 000 членов и академических партнерских офисов в Нью-Йорке и Шанхае.
CCEG выделит Seratio, цифровой токен, основанный на Ethereum, который одновременно фиксирует транзакции как финансовой, так и нефинансовой стоимости. Это два важных момента:

Первое выделение маркеров на основе Ethereum с регулируемого рынка Соединенного Королевства (Великобритания).
В первый раз как финансовая, так и нефинансовая стоимость будет регистрироваться и транслироваться по блочной цепочке с массовым усыновлением.

Пре-ICO начинается в пятницу 15 сентября 2017 года
1 октября 2017 года - старт ICO

Цены и бонусы
15 сентября 50% скидка
18 сентября скидка 40%
21 сентября 30% скидка
24 сентября 20% скидка
27 сентября 10% скидка



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ICO A New Internet - цена токенов будет расти, как на дрожжах
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