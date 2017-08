Почему вам следует иметь запасной источник дохода, даже если у вас все хорошо с работ

Обучение основам финансовой грамотности. Обсуждение всех нюансов, помогающих добиться успеха. Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 03:52 Сегодня, 03:52 Вчера, 21:53 #1 Kaneki Любитель

Когда вы не любите и буквально ненавидите свою работу, в вашу голову очень часто приходят мысли о том, есть ли другой способ заработка денег, который вы бы смогли «полюбить». Но когда вы довольны своей работой, вам, казалось бы, нет смысла задумываться о запасных источниках дохода. Тем не менее, действительно разумные сотрудники готовы хоть завтра покинуть место своей работы (конечно, если есть какая-то необходимость сделать это).



Проблема в том, что будущее непредсказуемо. Вам не стоит думать, что если сейчас с вашей работой все хорошо, то вы и в будущем будете довольны ей — все может поменяться во мгновение ока. Например, высшее руководство «пролетело» на крупную сумму денег, поэтому компания должна сократить количество своих работников. Либо, вам банально дали нового начальника, с которым вы не смогли поладить.



Запасной источник дохода способен дать вам дополнительные варианты, отталкиваясь от которых вы сможете сделать выбор. Зачастую, наше текущее место работы, является для нас основным источником дохода. Следует, непродуманность и отсутствие запасного источника дохода приведут к тому, что вы рискнете застрять на текущем месте работы, которое вы можете внезапно возненавидеть. А покинуть его не удастся, ведь вам нужно сейчас (к примеру) обеспечивать семью. К тому же, вы чувствуете большую неуверенность, что не сможете найти место работы лучше, чем имели ранее (поверьте, подобные мысли встречаются у большинства офисных работников, которые хотят поменять свою работу).



Убедились в том, что вам нужен запасной источник дохода, но теперь вы не имеете понятия, как реализовать свою затею, чтобы в нужный момент не остаться без гроша в кармане? Тогда вот перечень вещей, на которые вам стоит обратить свое внимание. Поехали!



1. Умейте откладывать деньги





Более 63-ех процентов работников не имеют отложений на случай, если они вдруг лишатся работы. Следует, если им не выдадут хотя бы одну зарплату, то это будет очень сильный удар для их "образа жизни". Конечно, многие ведь имеют постоянное место работы — на кой им нужны отложения?! Каждый должен уметь откладывать деньги, ведь даже постоянное место работы не является абсолютно надежным. Что, если вдруг компания, в которой вы работаете, разорится? Упс…



Поставьте себе цель — каждый месяц откладывайте какую-то часть от своей зарплаты, чтобы в итоге на эти деньги вы смогли «беззаботно» прожить какой-то период времени (как минимум - 2 месяца).



Сколько денег вам следует откладывать? Ну, это зависит от потребностей вашей семьи (пропитание, оплата коммунальных счетов и т.п.), а так же от средней продолжительности времени, за которое вы сможете устроиться на новую работу.



Покидать свое текущее место работы без сбережений — чрезвычайно паршивая идея. Зная, что у вас есть денежные сбережения, вам будет проще «полностью встать на ноги» в финансовом плане после увольнения.



2. Старайтесь всегда быть на связи





Нам известно, что более 85-ти процентов рабочих вакансий размещаются в сети Интернет, но, тем не менее, преимущество личных связей неоспоримо. Если у вас есть человек, который может помочь вам устроиться на работу, то это замечательно. Во первых, он может дать вам различные рекомендации, которые в дальнейшем помогут вам. Во вторых, он сможет сказать вам, "как работник работнику", каковы плюсы и минусы его места работы. Ну, и в конце концов, скорее всего он сможет «замолвить за вас словечко» своему боссу.



Вам не нужно постоянно просматривать вакансии, чтобы найти подходящий запасной вариант. Просто поддерживайте общение с деловыми людьми, которые смогут помочь вам в нужное время. Посещайте соответствующие конференции и встречи, где вас смогут заметить работодатели. Будьте готовы оказать помощь и поддержку людям, которые в дальнейшем смогут помочь вам. Старайтесь быть открытым и готовым сотрудничать, ведь только таким образом вы сможете создать действительно ценные деловые связи.



Не забудьте, что вы должны казаться компетентным, дружелюбным и динамичным человеком, ведь именно такие люди ценятся на любой работе.



3. Узнайте, имеете ли вы возможность работать в качестве фрилансера





Благодаря глобализации IT, сейчас режим работы фрилансера считается обычным делом. А что, если и вы можете делать свое дело, не выходя из дому? Узнайте, есть ли у вас такая возможность. Если ответ положительный, то потратьте некоторое время на получение необходимых знаний, связанных с работой фрилансеров вашей специальности. Если вас все будет устраивать, то создайте профили в такой социальной сети, как Linkedln, либо же на международной площадке по поиску работы — Upwork. Таким образом, вы сможете найти людей, которые заинтересовались вашими работами — чем вам не новые деловые связи, которые можно будет использовать в дальнейшем?



4. Совершенствуйтесь, совершенствуйтесь и еще раз совершенствуйтесь!





Крайне важна осмысленность того, что вы делаете. Проанализируйте, что вам нравится делать. Затем подумайте, можно ли за такую работу получать деньги. Если да, то вперед — вы на верном пути. И помните, что не редко вам придется вкладывать в себя деньги — в этом нет ничего необычного и зазорного, ведь в дальнейшем ваши инвестиции окупятся в многократном размере. Только тот, кто готов учиться и действительно хочет достигнуть своей цели, обязательно получит желаемое.



Технологии находятся в постоянном развитии, поэтому и вы не должны стоять на месте. Пытайтесь получить те знания, которые понадобятся работникам на уровень выше вашего. Начните заниматься этим сейчас, ибо потом может быть уже поздно. Интернет наполнен бесплатными онлайн-курсами, которые могут научить вас очень многим вещам из мира IT: начиная от профессиональной работы в Adobe Photoshop и заканчивая программированием. Многие платные курсы по окончанию вашего обучения дадут вам сертификат — с помощью него вы сможете верифицировать полученные знания (но не стоит слишком сильно надеяться на бумажки, ведь работодателю важны лишь ваши знания и умения).



Возможностей множество, но главные вещи остаются неизменными — у вас должно быть желание и упорство. Усердно занимайтесь тем, что вам действительно нравится и может приносить доход — тогда вы сможете стать действительно успешным человеком.



Вывод





Возможно, что если у вас и будет запасной источник дохода, вам никогда не придется воспользоваться им. Замечательно! Вы разве ушли в минус из-за того, что стали умнее и повысили свой опыт? В том-то и дело, что нет. Все это было сделано лишь для того, чтобы сделать ваше финансовое положение более надежным, и, в конце концов, сделать вас совершеннее. Я считаю это замечательной перспективой.



Так что, все в ваших руках. Удачи!



Автор: Kaneki

