WMID 155531782892 - приём лимитов доверия

Информация взята из DEPT-Сервиса для ознакомления и обсуждения
WMID 155531782892 NDW.ru
BL: 309 (текущий:
)
TL: 2133 (текущий:
)
Претензии / Отзывы / Иски:
Аттестат продавца
после первой регистрации прошло: ~ 11 лет и 10 месяцев
мобильный: 79511121000
Сумма: 20.00 - 1000.00 WMZ
Срок: 15 - 365 дней
Ставка: 0.1500 % в день
Порядок возврата: в конце срока
Цель: Лимиты требуются для развития бизнеса и оперативного пополнения оборотных средств. Гарантии возврата - наличие онлайн-бизнеса (хостинг и регистрация доменов, работаем с 2004 года), аттестат продавца, BL 305+. Отличная кредитная история (без просрочек и блокировок), за два с половиной года использования заемных средств возвращено более 18900 WMZ и 584000 WMR.
Другие WM-идентификаторы: WMID 239363739553, WMID 382688925568
текущий объем долга: 5348.36 WMZ
и 1124.00 WMС
Web-сайт: http://ndw.ru
http://r01.ndw.ru
https://ndw.unitedplatform.com
Правила оформления скринов