Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 420,407 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

WMID 155531782892 - приём лимитов доверия

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение высокодоходных кредитных инструментов, основанных на приеме лимитов доверия Webmoney. До ~10% чистой прибыли в месяц. Все, что выше - под большим вопросом!
При поддержке
Кредитный сервис с компенсацией при досрочном возврате
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Быстро находишь нужную информацию? Участвуй в "Охоте на ICO"
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:52
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:39
#1
Провожу конкурсы на MMGP
Главные модераторы
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 38
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 19,469
Благодарностей: 16,785
Записей в блоге: 54
УГ: 17
подарки
награды Волшебный горшочек 
WMID 155531782892 - приём лимитов доверия
Информация взята из DEPT-Сервиса для ознакомления и обсуждения

WMID 155531782892 NDW.ru

BL: 309 (текущий:)

TL: 2133 (текущий: )

Претензии / Отзывы / Иски:
Аттестат продавца

после первой регистрации прошло: ~ 11 лет и 10 месяцев

мобильный: 79511121000

Сумма: 20.00 - 1000.00 WMZ
Срок: 15 - 365 дней
Ставка: 0.1500 % в день
Порядок возврата: в конце срока

Цель: Лимиты требуются для развития бизнеса и оперативного пополнения оборотных средств. Гарантии возврата - наличие онлайн-бизнеса (хостинг и регистрация доменов, работаем с 2004 года), аттестат продавца, BL 305+. Отличная кредитная история (без просрочек и блокировок), за два с половиной года использования заемных средств возвращено более 18900 WMZ и 584000 WMR.


Другие WM-идентификаторы: WMID 239363739553, WMID 382688925568


текущий объем долга: 5348.36 WMZ и 1124.00 WMС

Web-сайт: http://ndw.ru
http://r01.ndw.ru
https://ndw.unitedplatform.com

Правила оформления скринов
__________________

Угадай курс BTC/USD $100!!! | Открыть счет в компании FXOpen
Официальный обменник MMGP
morg на форуме  
Ответить
Метки
ndw.ru, ndw.unitedplatform.com, r01.ndw.ru, wmid 155531782892, wmid 239363739553, wmid 382688925568
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:52
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
WMID 349716020962 - приём лимитов доверия itrusted Прием лимитов доверия 31 01.05.2017 17:20
WMID 764684682772 - приём лимитов доверия morg Прием лимитов доверия 1 21.02.2017 19:24
WMID 223358689794 - приём лимитов доверия Ratatara Архив: Прием лимитов доверия 64 08.08.2015 05:54
WMID 226534947671 - приём лимитов доверия Ревизор Черный список должников 551 01.05.2012 23:44

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар lomobodo
Москва продала 39 кинотеатров за 9,6 млрд рублей
От lomobodo в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Автоматическое определение стратегии инвестирования
От sanch82 в разделе «Инвестирование для начинающих»
Аватар vas-avdeev
DeltaTrustGroup - dtrustgroup.com
От vas-avdeev в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар BigBoi
Криптовалютная биржа Coinbase стала первым биткоин-стартапом с оценкой выше $1 млрд
От BigBoi в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар lixil
Сложности при инвестировании в ПАММ 2.0
От lixil в разделе «Архив»
Аватар dakon
наполнение контентом
От dakon в разделе «HTML & Веб-Дизайн»
.     
Пользователей
420,407
Тем
486,089
Сообщений
12,078,517

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube