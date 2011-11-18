Команда Марка Кубана запустила Mercury Protocol, основанный на Эфириуме

24 августа команда разработчиков программного обеспечения, поддерживаемая серийным предпринимателем Марком Кубаном, запустила цифровой протокол Mercury Protocol, основанный на Эфириуме. Проект опирается на токен ERC20 под названием «Глобальный токен обмена».
Концепция протокола
Основываясь на white paper, выпущенном разработчиками протокола, Mercury Protocol был разработан в качестве альтернативы централизованным коммуникационным платформам, целью которой является обеспечение конфиденциальности пользователей. С помощью технологии коммуникационные платформы получат доступ к преимуществам децентрализованной технологии блокчейн по низкой цене.
Благодаря протоколу, платформы предоставят пользователям приватный обмен данными, повысят конфиденциальность пользователей и позволят развивать стратегию монетизации, не основываясь на данных о поведении клиентов. Протокол также улучшит защиту сети по сравнению с частными системами.
Протокол уже был реализован в приложении чата под названием Dust, разработанным командой Кубана в 2014 году. Приложение представляет собой приватный зашифрованный мессенджер, который делает данные «судебно-невосстановимыми» при удалении и рекламируется как «будущий стандарт частного общения». Ним пользуются десятки тысяч активных пользователей ежедневно. Mercury Protocol также будет использоваться командой в новом проекте Broadcast — социальной платформы, которая решит проблемы преследования.
Перевод специально для mmgp.ru
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