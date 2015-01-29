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star-istoria.ru - Звездная История

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 14:23
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 17,821
Благодарностей: 152
УГ: 10
КП: 0.049
star-istoria.ru - Звездная История

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 27.08.2017




Об игре:

Нанимайте космические корабли, которые, путешествуя в космосе, будут собирать для Вас космическую пыль. Чем больше у Вас космических кораблей, и чем дороже стоимость их найма - тем больше пыли они Вам принесут за все время работы проекта.






Ваши космические корабли непрерывно добывают космическую пыль. Собирать добытую ими пыль и получать за них награду можно не чаще, чем раз за 10 минут. Вся награда за продажу пыли распределяется в виде монет в пропорциях: 20% на счет для покупок и 80% на баланс для выплаты.
Курс продажи: 100 пыли = 1 монета. 100 монет = 1 рубль.

Бонусы:


Мы дарим Вам 10 руб. на покупки после простой регистрации, даем +10% на первое пополнение и +5% на все пополнения от 1000 руб., а также +10% при обмене монет с баланса для выплаты на баланс для покупок.


Реферальная программа:


Приглашайте в игру своих друзей и знакомых и благодаря нашей 2-ух уровневой реферальной программе Вы будете получать 7% от каждого пополнения баланса приглашенным Вами человеком и 2% от всех пополнений его рефералов сразу на баланс для выплаты.


Платежные системы:


Payeer


Мой вклад:


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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:51
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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