star-istoria.ru - Звездная История

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Об игре:
Старт проекта 27.08.2017
Нанимайте космические корабли, которые, путешествуя в космосе, будут собирать для Вас космическую пыль. Чем больше у Вас космических кораблей, и чем дороже стоимость их найма - тем больше пыли они Вам принесут за все время работы проекта.
Ваши космические корабли непрерывно добывают космическую пыль. Собирать добытую ими пыль и получать за них награду можно не чаще, чем раз за 10 минут. Вся награда за продажу пыли распределяется в виде монет в пропорциях: 20% на счет для покупок и 80% на баланс для выплаты.
Курс продажи: 100 пыли = 1 монета. 100 монет = 1 рубль.
Бонусы:
Мы дарим Вам 10 руб. на покупки после простой регистрации, даем +10% на первое пополнение и +5% на все пополнения от 1000 руб., а также +10% при обмене монет с баланса для выплаты на баланс для покупок.
Реферальная программа:
Приглашайте в игру своих друзей и знакомых и благодаря нашей 2-ух уровневой реферальной программе Вы будете получать 7% от каждого пополнения баланса приглашенным Вами человеком и 2% от всех пополнений его рефералов сразу на баланс для выплаты.
Платежные системы:
Payeer
Мой вклад: