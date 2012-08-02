Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 420,407 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Цена Lisk достигла нового рекордного максимума в $ 7,27

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Свежие новости о криптовалютах, инвестировании в криптовалюты, заработке на криптовалюте и другие.
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Быстро находишь нужную информацию? Участвуй в "Охоте на ICO"
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:51
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:03
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Lonsdayl
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 2,468
Благодарностей: 1,897
УГ: 6
КП: 0.581
подарки
Цена Lisk достигла нового рекордного максимума в $ 7,27
С таким большим количеством людей, которые сосредоточили внимание на основных криптовалютах, можно было бы забыть о других монетах и ценностях. Но Lisk, находящаяся прямо за пределами топ-10, стремительно растет. Благодаря растущему объему торгов, цена Lisk вполне может продолжать рост в течение некоторого времени.



Очевидно, что у экосистемы проекта есть что-то ценное, иначе рост не продолжался бы столько времени. Вопреки мнению некоторых людей, Lisk создала полезную экосистему и теперь пожинает плоды тяжелой работы. За последние 24 часа цена монеты достигла отметки в $ 7. И главный вопрос сейчас — не последует ли за быстрым взрывным ростом столь же быстрое падение.

Учитывая движение цены Lisk, несмотря на объем торгов менее $ 100 млн, становится очевидным то, что для значительного роста не нужно много денег. За последние 24 часа стоимость Lisk выросла на 22,19%. Всего три месяца назад LSK успешно преодолела отметку в $ 1, что считалось важной вехой для относительно молодого проекта. А спустя 90 дней после этого цена увеличилась в семь раз, что не может оставить равнодушными. В настоящее время, стоимость LSK составляет примерно $ 7,27.

Пока основной объем торгов осуществляется на биржах Bittrex и Poloniex. Совершенно не удивительно, так как это две крупнейшие платформы для торговли альткоинами. Тем не менее положительные сигналы поступают и с китайских бирж, таких как Jubi и BitBays. И хотя последние не являются известными именами, они предоставляют шлюзы LSK/CNY для спекулянтов и трейдеров. Ведь в наше время китайский рынок оказывает значительное влияние на рынок криптовалют.

Перевод специально для mmgp.ru
Уникальность: 100%
__________________
ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ОДНОМ МЕСТЕ! ЖМИ! | WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!
Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации.
Мгновенная прибыль. Лучшие ПАММ-счета.
Lonsdayl на форуме  
Старый Сегодня, 14:21
#2
Интересующийся
 
Регистрация: 15.06.2017
Сообщений: 51
Благодарностей: 9
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Цена Lisk достигла нового рекордного максимума в $ 7,27
Видимо что-то ценное есть... Главное что внятно рассказали для чего нужна эта монета...
iqubik вне форума  
Старый Сегодня, 14:45
#3
Премиум
Премиум
 
Аватар Lonsdayl
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 2,468
Благодарностей: 1,897
УГ: 6
КП: 0.581
подарки
Автор темы Re: Цена Lisk достигла нового рекордного максимума в $ 7,27
Цитата:
Сообщение от iqubik Посмотреть сообщение
Видимо что-то ценное есть... Главное что внятно рассказали для чего нужна эта монета...
Можете больше прочитать здесь
__________________
ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ОДНОМ МЕСТЕ! ЖМИ! | WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!
Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации.
Мгновенная прибыль. Лучшие ПАММ-счета.
Lonsdayl на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:51
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Курс биткойна достиг нового рекордного максимума в 4500 $ pilot10 Новости криптовалют 4 17.08.2017 20:48
Рыночная капитализация криптовалют достигла нового максимума Анна Чернобай Новости криптовалют 11 25.05.2017 03:51
Цена на золото достигла максимума - 1253$ за тройскую унцию olkavac Новости в мире финансов и инвестиций 12 27.03.2017 21:45
Цена золота достигла рекордного максимума за последние 4 месяца Lonsdayl Новости в мире финансов и инвестиций 0 27.03.2017 18:55
Цена на биткоин достигла 20-месячного максимума и рынок не может понять, почему! Prosvetlenniy Новости криптовалют 18 02.06.2016 12:39

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
worldbesthyip - worldbesthyip.biz
От User hyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Oliver Frank
Apple Pay облегчит покупки онлайн
От Oliver Frank в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар GoVPSFX
Бесплатные VPS от GoVPSFX
От GoVPSFX в разделе «Программное обеспечение»
Аватар Саша Чакки
Сеть Kira Plastinina получила десятки исков на общую сумму в 45 млн руб.
От Саша Чакки в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Alexhy
adsafely.com - adsafely
От Alexhy в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Pro-Hyip
forestock-investment - forestock-investment.com
От Pro-Hyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
420,407
Тем
486,089
Сообщений
12,078,517

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube