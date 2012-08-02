Цена Lisk достигла нового рекордного максимума в $ 7,27

С таким большим количеством людей, которые сосредоточили внимание на основных криптовалютах, можно было бы забыть о других монетах и ценностях. Но Lisk, находящаяся прямо за пределами топ-10, стремительно растет. Благодаря растущему объему торгов, цена Lisk вполне может продолжать рост в течение некоторого времени.
Очевидно, что у экосистемы проекта есть что-то ценное, иначе рост не продолжался бы столько времени. Вопреки мнению некоторых людей, Lisk создала полезную экосистему и теперь пожинает плоды тяжелой работы. За последние 24 часа цена монеты достигла отметки в $ 7. И главный вопрос сейчас — не последует ли за быстрым взрывным ростом столь же быстрое падение.
Учитывая движение цены Lisk, несмотря на объем торгов менее $ 100 млн, становится очевидным то, что для значительного роста не нужно много денег. За последние 24 часа стоимость Lisk выросла на 22,19%
. Всего три месяца назад LSK успешно преодолела отметку в $ 1, что считалось важной вехой для относительно молодого проекта. А спустя 90 дней
после этого цена увеличилась в семь раз
, что не может оставить равнодушными. В настоящее время, стоимость LSK составляет примерно $ 7,27.
Пока основной объем торгов осуществляется на биржах Bittrex и Poloniex. Совершенно не удивительно, так как это две крупнейшие платформы для торговли альткоинами. Тем не менее положительные сигналы поступают и с китайских бирж, таких как Jubi и BitBays. И хотя последние не являются известными именами, они предоставляют шлюзы LSK/CNY для спекулянтов и трейдеров. Ведь в наше время китайский рынок оказывает значительное влияние на рынок криптовалют.
Перевод специально для mmgp.ru
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