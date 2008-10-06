Возможно, ли приобрести bitcoin при помощи Webmoney? криптовалюты в реальном времени без оплаты большого процента комиссии? Самым выгодным, но достаточно рискованным вариантом является сотрудничество с частными менялами. Ну, это хорошо, если человека порекомендуют хорошие знакомые из сети, а если нет? Где гарантия того, что после отправки денег вы гарантировано получите оговоренную сумму цифровых монет на свой биткоин кошелек?





Допустим еще такой вариант, как торговля на криптовалютной бирже. В этом случае остается пополнить торговый счет и купить биткоин по выгодной цене, дождаться роста курса и продать по такой стоимости, чтобы полученный профит перекрыл комиссионные при выводе депозита с платформы и конвертации в национальную валюту. Но этот процесс длительный. Приходится выжидать удачные моменты закупки и сбыта. А возможно, ли приобрести bitcoin с наименьшими потерями при помощи Webmoney?



Работаем с Вебмани



ЭПС Webmoney для поклонников продукции цифрового рынка хороша тем, что дает возможность переводить средства внутри системы с одного кошелька на другой без оплаты 0.8% комиссионных. И для этого вовсе необязательно обзаводиться персональным биткоин кошельком на стороннем сервисе.



Для того, чтобы обзавестись новым онлайн бумажником и оперировать криптовалютой в реальном времени, необходимо пройти регистрацию на сайте электронно-платежной системы, указать свои настоящие данные, чтобы в центре аттестации получить формальный аттестат. Придется отправить сканы ИНН и страниц паспорта и подождать несколько дней.



После получения формального аттестата можно приниматься за скачивание программы для ПК и работать со своим WMID.



• Заходим в Кипер для создания WMX-кошелька.

• Выбираем кнопку «Ввод средств».

• После активации надписи «Подробнее» откроется новая вкладка для осуществления денежных транзакций.

• Ищем строчку с названием WMX-кошелек в перечне «Адрес для пополнения», активируем кнопку и система приступит к генерации персонального биткоин кошелька.

• Все, остается всего лишь привязать новый онлайн бумажник к WMX-хранилищу, и процедура по созданию кошелька завершится.



Теперь можно спокойно пополнять внутренние кошельки Webmoney российскими рублями, долларами или гривнами и, воспользовавшись внутренней конвертацией, переводить эти валюты в денежную единицу WMX. 1 WMX равняется 1 BTC. Или же аналогичным образом менять денежные единицы WMX на любую другую валюту. Вот так можно купить биткоин прямо в ЭПС без расходов на комиссионные.



Преимущества WMX-кошелька



Формат этого бумажника полностью идентичен биткоин кошелькам популярных ресурсов. Новый адрес спокойно можно указывать на всех сервисах для вывода заработанных сатошей. Рекомендуется выводить с проектов суммы, равные 0,01 WMX, что приравнивается к 0,00001 bitcoin.



Вывод bitcoin с Blockchain на WMX-кошелек



В непростой ситуации оказываются новые пользователи, когда им необходимо вывести сатоши с Blockchain на бумажник Webmoney. А все происходит следующим образом:



• После создания WMX-кошелька следует заглянуть в систему Blockchain, отыскать раздел пересылки денег и в графе «Кому» указать свой новый адрес, затем определиться с количеством выводимых монет.



• После этого делается выбор в пользу пользовательской транзакции, так как этот вид вывода потянет маленький расход на оплату комиссионных, и дождаться перевода средств.



Перевод криптовалюты с бумажника WMX на внешний bitcoin-адрес



Система Вебмани – это всего лишь практичный и безопасный сервис для вывода заработка с различных ресурсов и перевода средств на банковские карты или счета разнообразных проектов. Но для длительного хранения депозитов система не подходит. Лучше для этой цели выбрать внешний биткоин кошелек. Каким образом выводятся монеты на внешний бумажник с Webmoney?



• После авторизации в Кипере и создания WMX-адреса пользователю необходимо перейти на wmx.wmtransfer.com и активировать кнопку финансовых операций. В открывшемся разделе пополнения выбирается для нажатия ссылка для получения адреса. Только после этого система сообщает специальный код для осуществления перевода денег.



• Теперь можно указывать сумму перевода и адрес получателя. Имеется в виду данные внешнего биткоин кошелька. Система дополнительно за свои услуги высчитает процент комиссионных. По времени транзакция займет около 2-х суток. Аналогичным способом переводятся сатоши с внешнего бумажника на биткоин кошелек системы Вебмани.



В завершение



Процесс создания WMX-адреса и его пополнение, а также вывод криптовалюты с платежной системы Webmoney достаточно простой. Никакими сложностями он не сопровождается. Доступен даже перевод монет на счета других платежных систем. Здесь пригодятся мониторинги обменных сервисов. Они не только предоставят перечни проверенных компаний, но даже покажут курсы криптовалют в реальном времени.



Данные о завершенных транзакциях фиксируются в разделе хронологии проведенных операций на сайте Вебмани. С этой информацией вы можете ознакомиться в любое удобное для вас время суток. Так что если вы регулярно пользуетесь услугами данной ЭПС, можете также проводить свои криптовалютные операции внутри системы достаточно оперативно и экономно.



А вы уже создали для себя WMX-адрес, чтобы купить криптовалюту без оплаты комиссионных?



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Автор: Александра 81

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru С появлением цифровых денег у пользователей сразу же возникло много желаний и, соответственно, масса вопросов. К примеру, существуют ли способы приобретениябез оплаты большого процента комиссии? Самым выгодным, но достаточно рискованным вариантом является сотрудничество с частными менялами. Ну, это хорошо, если человека порекомендуют хорошие знакомые из сети, а если нет? Где гарантия того, что после отправки денег вы гарантировано получите оговоренную сумму цифровых монет на свойДопустим еще такой вариант, как торговля на криптовалютной бирже. В этом случае остается пополнить торговый счет ипо выгодной цене, дождаться роста курса и продать по такой стоимости, чтобы полученный профит перекрыл комиссионные при выводе депозита с платформы и конвертации в национальную валюту. Но этот процесс длительный. Приходится выжидать удачные моменты закупки и сбыта. А возможно, ли приобрести bitcoin с наименьшими потерями при помощи Webmoney?ЭПС Webmoney для поклонников продукции цифрового рынка хороша тем, что дает возможность переводить средства внутри системы с одного кошелька на другой без оплаты 0.8% комиссионных. И для этого вовсе необязательно обзаводиться персональнымна стороннем сервисе.Для того, чтобы обзавестись новым онлайн бумажником и оперировать, необходимо пройти регистрацию на сайте электронно-платежной системы, указать свои настоящие данные, чтобы в центре аттестации получить формальный аттестат. Придется отправить сканы ИНН и страниц паспорта и подождать несколько дней.После получения формального аттестата можно приниматься за скачивание программы для ПК и работать со своим WMID.• Заходим в Кипер для создания WMX-кошелька.• Выбираем кнопку «Ввод средств».• После активации надписи «Подробнее» откроется новая вкладка для осуществления денежных транзакций.• Ищем строчку с названием WMX-кошелек в перечне «Адрес для пополнения», активируем кнопку и система приступит к генерации персонального• Все, остается всего лишь привязать новый онлайн бумажник к WMX-хранилищу, и процедура по созданию кошелька завершится.Теперь можно спокойно пополнять внутренние кошельки Webmoney российскими рублями, долларами или гривнами и, воспользовавшись внутренней конвертацией, переводить эти валюты в денежную единицу WMX. 1 WMX равняется 1 BTC. Или же аналогичным образом менять денежные единицы WMX на любую другую валюту. Вот так можнов ЭПС без расходов на комиссионные.Формат этого бумажника полностью идентиченпопулярных ресурсов. Новый адрес спокойно можно указывать на всех сервисах для вывода заработанных сатошей. Рекомендуется выводить с проектов суммы, равные 0,01 WMX, что приравнивается к 0,00001 bitcoin.В непростой ситуации оказываются новые пользователи, когда им необходимо вывести сатоши с Blockchain на бумажник Webmoney. А все происходит следующим образом:• После создания WMX-кошелька следует заглянуть в систему Blockchain, отыскать раздел пересылки денег и в графе «Кому» указать свой новый адрес, затем определиться с количеством выводимых монет.• После этого делается выбор в пользу пользовательской транзакции, так как этот вид вывода потянет маленький расход на оплату комиссионных, и дождаться перевода средств.Система Вебмани – это всего лишь практичный и безопасный сервис для вывода заработка с различных ресурсов и перевода средств на банковские карты или счета разнообразных проектов. Но для длительного хранения депозитов система не подходит. Лучше для этой цели выбрать внешний. Каким образом выводятся монеты на внешний бумажник с Webmoney?• После авторизации в Кипере и создания WMX-адреса пользователю необходимо перейти на wmx.wmtransfer.com и активировать кнопку финансовых операций. В открывшемся разделе пополнения выбирается для нажатия ссылка для получения адреса. Только после этого система сообщает специальный код для осуществления перевода денег.• Теперь можно указывать сумму перевода и адрес получателя. Имеется в виду данные внешнего. Система дополнительно за свои услуги высчитает процент комиссионных. По времени транзакция займет около 2-х суток. Аналогичным способом переводятся сатоши с внешнего бумажника насистемы Вебмани.Процесс создания WMX-адреса и его пополнение, а также вывод криптовалюты с платежной системы Webmoney достаточно простой. Никакими сложностями он не сопровождается. Доступен даже перевод монет на счета других платежных систем. Здесь пригодятся мониторинги обменных сервисов. Они не только предоставят перечни проверенных компаний, но даже покажутДанные о завершенных транзакциях фиксируются в разделе хронологии проведенных операций на сайте Вебмани. С этой информацией вы можете ознакомиться в любое удобное для вас время суток. Так что если вы регулярно пользуетесь услугами данной ЭПС, можете также проводить свои криптовалютные операции внутри системы достаточно оперативно и экономно.А вы уже создали для себя WMX-адрес, чтобыбез оплаты комиссионных?------------------------

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