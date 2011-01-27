Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 420,407 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Сколько же Мейвезер заработал за победу над Макгрегором?

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Быстро находишь нужную информацию? Участвуй в "Охоте на ICO"
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:51
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:51
#1
Блог - newhyip.com
Премиум
 
Аватар BiziAlen
 
Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Любин
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 4,870
Благодарностей: 2,726
УГ: 58
КП: 0.518
подарки
Сколько же Мейвезер заработал за победу над Макгрегором?


Бой остановил рефери в 10 раунде, когда Мейвезер уже колотил Макгрегора как беззащитного котенка. Если бы бой не остановили Макгрегор имел все шансы оказаться в горизонтальном положении на ринге.

Если посчитать все доходные элементы, при этом только официальные то Макгрегор заработал около ста миллионов долларов, в то время как его оппонент Мейвезер заработал в 4 раза больше.

Доход Мейвезера оцениваться в 400 миллионов долларов за этот бой.

Такие суммы получились с выплат за бой, спонсорские выплаты, проценты от трансляций и продажи билетов.

Так же небывалый хайп дал возможность Мейвезеру сняться в множестве рекламных компаний, в том числе он прорекламировал два стартапа которые вышли на ICO. Еще Флойд рекламировал свой стрип-денс клуб, Центр йоги, наручные часы Patek Philippe и даже студию красоты.

Рекламные баннера на трусах Мейвезера стоят в совокупности - 15 миллионов долларов.



Специально для форума mmgp.ru
__________________
САМЫЙ МОДНЫЙ БОТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ!
H-scripts.ru-професиональный хайп скрипт | WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!
Только у Ларисы стабильные инвест проекты, присоединяйтесь:)
🔥 Форекс брокер, которому доверяю🔥
Последний раз редактировалось BiziAlen; Сегодня в 14:05.
BiziAlen на форуме  
Ответить
Метки
бокс
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:51
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
кто сколько сдесь заработал и сколько потратил артемий андреев Знакомства и встречи 6 24.05.2017 03:29
Кто сколько заработал, в Сапе... Nesterboy Вопросы от новичков 26 27.01.2011 22:14

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Alex356
В РФ стартовали продажи смартфонов для фото и Skype от Microsoft
От Alex356 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар veranika55
Второй венчурный фонд Сбербанка начнет инвестировать в стартапы в ближайшее время
От veranika55 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Kaneki
4 шага создания надежной и потенциально успешной команды для стартапа
От Kaneki в разделе «Инвестирование в стартапы»
Аватар Andronavt
Банк для работы с ПАММ площадками в USD
От Andronavt в разделе «Банковский форум»
Аватар INVEST01
Инвестомания: Основы инвестирования и личных финансов
От INVEST01 в разделе «Инвестомания - теория и практика инвестирования»
Аватар nlobp
Народный Доверительный Банк - ndb24.ru
От nlobp в разделе «Банки России»
.     
Пользователей
420,407
Тем
486,089
Сообщений
12,078,516

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube