Сколько же Мейвезер заработал за победу над Макгрегором?

Бой остановил рефери в 10 раунде, когда Мейвезер уже колотил Макгрегора как беззащитного котенка. Если бы бой не остановили Макгрегор имел все шансы оказаться в горизонтальном положении на ринге.
Если посчитать все доходные элементы, при этом только официальные то Макгрегор заработал около ста миллионов долларов, в то время как его оппонент Мейвезер заработал в 4 раза больше.
Доход Мейвезера оцениваться в 400 миллионов долларов за этот бой.
Такие суммы получились с выплат за бой, спонсорские выплаты, проценты от трансляций и продажи билетов.
Так же небывалый хайп дал возможность Мейвезеру сняться в множестве рекламных компаний, в том числе он прорекламировал два стартапа которые вышли на ICO. Еще Флойд рекламировал свой стрип-денс клуб, Центр йоги, наручные часы Patek Philippe и даже студию красоты.
Рекламные баннера на трусах Мейвезера стоят в совокупности - 15 миллионов долларов.
Специально для форума mmgp.ru