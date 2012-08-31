Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 420,407 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Какую пользу Азербайджан может получить от внедрения криптовалюты

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Быстро находишь нужную информацию? Участвуй в "Охоте на ICO"
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:51
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:48
#1
Мастер
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 2,501
Благодарностей: 984
УГ: 15
КП: 0.354
подарки
Какую пользу Азербайджан может получить от внедрения криптовалюты

В последнее время популярность криптовалют, самой известной из которых является биткоин, стремительно растет. Они все активнее внедряются в повседневную жизнь, а некоторые страны вроде Швеции и Японии разрешили использовать биткоины и другую криптовалюту в качестве платежных средств. Но какую выгоду криптовалюта может дать таким странам, как Азербайджан?

По мнению эксперта-экономиста Фархада Амирбекова, криптовалюты могут стать новыми учетными единицами для проведения клиринговых расчетов в международной торговле, передает Day.Az.

Цитата:
"Лидерами в этой области могут стать те страны, которые смогут разработать качественное законодательство для работы с криптовалютами. Сильную волатильность курса криптовалют можно уменьшить, например, привязав курс к какому-нибудь материальному активу ", -
сказал в среду Trend Амирбеков.

Основное преимущество криптовалют заключается в их децентрализации - они не эмитируются центральными банками, и в этом качестве конкурируют с привычными деньгами и традиционной финансовой индустрией. В условиях, когда страны - эмитенты резервных валют отягощены гигантскими долгами, а перспективы дальнейшего роста глобализации оказались под вопросом, некогда единая финансовая архитектура может распасться на несколько валютных зон. Возможно, криптовалюты в какой-то мере позволят поддерживать глобальную торговлю в условиях фрагментации финансовых рынков.

При этом эксперт не считает, что на данном этапе криптовалюту стоит рассматривать, как полноценную валюту. "Криптовалюта может стать клиринговой валютой и функционировать как единица для учета движения международной торговли, товаров и услуг", - добавил он.

Активное использование криптовалюты актуализирует вопрос повышения кибербезопасности. Однако, как отметил Амирбеков, это вполне решаемая задача.

Цитата:
"Конечно, полностью обезопасить себя от какого-либо мошенничества нельзя. Мы же не отказываемся от платежных карт из-за подобных случаев. Здесь то же самое. Стоит также помнить, что криптовалюта, в частности биткоин, действует на базе системы блокчейн, которую взломать практически невозможно", -
сказал собеседник агентства.

__________________
KissskA – ГОРЯЧИЙ БОТ ДЛЯ БЕССОВЕСТНЫХ!+РЕФБЭК!
Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации.
Только у Ларисы стабильные инвест проекты, присоединяйтесь*Инвестирую тут MONHYIP!
HyipClub-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
Анна Чернобай вне форума  
Старый Сегодня, 14:43
#2
Блог - newhyip.com
Премиум
 
Аватар BiziAlen
 
Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Любин
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 4,870
Благодарностей: 2,726
УГ: 58
КП: 0.518
подарки
Re: Какую пользу Азербайджан может получить от внедрения криптовалюты
Не могу сказать что от платежных карт много пользы) Ну лично для меня. Хватило бы просто счета в банке с тратами на всякие покупочки
__________________
САМЫЙ МОДНЫЙ БОТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ!
H-scripts.ru-професиональный хайп скрипт | WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!
Только у Ларисы стабильные инвест проекты, присоединяйтесь:)
🔥 Форекс брокер, которому доверяю🔥
BiziAlen на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:51
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какую доходность вы ожидаете получить на рынке FOREX? mysilver Наши опросы 591 15.08.2017 23:27
На какую пенсию может рассчитывать поколение 30-летних Funy-Maker Новости в мире финансов и инвестиций 44 07.12.2015 18:56
«Просачивание экономики может принести пользу всем» Gosha77 Новости в мире финансов и инвестиций 0 26.04.2015 21:12
Украина может потерять 150 млн долларов в пользу России Sashoua Политика и экономика 1 01.11.2014 11:06

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар nlobp
ООО ФК Ваш брокер – vashbrok.ru
От nlobp в разделе «Каталог Брокеров»
Аватара нет
WMID 731193876847 - прием лимитов доверия
От Ярослав Снежный в разделе «Черный список должников»
Аватара нет
Децентрализованная платформа Steemit выросла на 1600% за первый месяц
От Alex077 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар blackvovik
Элон Маск объявил о намерении открыть компанию для бурения подземных туннелей
От blackvovik в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар bizneser
Токенизацию от Visa будут применять еще в 12 странах
От bizneser в разделе «Новости платежных систем»
Аватара нет
bannersforest.com - Banners Forest
От ihyipmonitor в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
420,407
Тем
486,088
Сообщений
12,078,515

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube