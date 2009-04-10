tanrad трейдер



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Немецкие потребители разогрели рост ВВП Германии Немецкая экономика продолжает расти стабильно и высокими темпами. По итогам 2-го квартала 2017 года ВВП Германии увеличился на 0,6% по сравнению с предшествующим 1-м кварталом и на 2,1 % - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило во вторник, 15 августа, Федеральное статистическое ведомство (Destatis).



Рекордная занятость стимулирует индивидуальное потребление



При этом положительные импульсы обеспечил главным образом внутренний рынок, говорится в распространенном Destatis сообщении. В нем указывается, что "как домашние хозяйства, так и государство значительно увеличили свои потребительские расходы". К тому же возросли инвестиции в промышленное оборудование и строительство. В то же время внешнеэкономическая деятельность оказала тормозящее действие, поскольку импорт рос более высокими темпами, чем экспорт.



Таким образом, в период с апреля по июнь в Германии продолжилась тенденция, наблюдающаяся уже целый ряд кварталов: двигателем роста крупнейшей экономики Европы выступают, прежде всего, рядовые жители страны, увеличивающие потребительские расходы в условиях рекордно высокой занятости.



Во 2-м квартале ВВП страны произвели 44,2 миллиона лиц, занятых наемным или самостоятельным трудом, указывается в сообщении Destatis. Это на 664 тысячи человек или 1,5% больше, чем год назад. Иными словами, потребительский и инвестиционный бум ведет в Германии к созданию все новых и новых рабочих мест, что, в свою очередь, стимулирует дальнейший экономический рост.



Эксперты заговорили об опасности перегрева



"Подъем стабилизируется, - отмечает, комментируя сообщение статистического ведомства, генеральный директор Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) Мартин Ванслебен (Martin Wansleben). - Предприятия вновь несколько больше потратили на станки и оборудование. Потребление остается опорой конъюнктуры".



"Следующей фазой подъема, - полагает Хольгер Зандте (Holger Sandte), главный экономист по европейским рынкам во франкфуртском офисе банка Nordea, - может стать ускоренный рост зарплат, а вскоре и уровня инфляции. Похоже, курс евро укрепился на валютном рынке как раз вовремя: это поможет предотвратить опасность перегрева".

"Опасности перегрева нет", - заверяет, в свою очередь, глава макроэкономического отдела Немецкого института экономических исследований в Берлине (DIW) Фердинанд Фихтнер (Ferdinand Fichtner). И прогнозирует, что в текущем 3-м квартале скорость экономического развития несколько снизится, хотя предприятия и "продолжают нанимать многочисленных работников".



Синхронизация экономического роста в странах еврозоны



Как видим, темпы роста ВВП свыше 2% воспринимаются в немецких экспертных кругах как уровень, на котором для высокоразвитой экономики Германии с насыщенным внутренним рынком существенно возрастает опасность всплеска инфляции. Так что оптимальным для здорового макроэкономического развития страны специалистам представляется ежегодный рост в пределах двух процентов. Глава DIHK Мартин Ванслебен исходит из того, что по итогам 2017 года данный показатель составит 1,8%.



Бросается в глаза, что (очищенный от календарных факторов) показатель роста немецкой экономики на 2,1% во 2-м квартале полностью совпадает с предварительной оценкой годового роста ВВП еврозоны, опубликованной 1 августа статистическим ведомством Евросоюза Eurostat. Это говорит о постепенной синхронизации экономических циклов в 19 странах валютного союза.



Ведь еще несколько лет назад в еврозоне в данном вопросе царил полный разнобой. В одних странах экономика была на подъеме, в других пребывала в глубокой рецессии, в результате показатель роста ВВП еврозоны сильно напоминал "среднюю температуру по больнице". Порой Германия оказывалась единственным крупным экономическим локомотивом еврозоны, который только благодаря своим размерам вытягивал средний показатель.



Теперь же у стран еврозоны не только единый поступательный вектор движения - постепенно выравниваются и темпы роста, что особенно четко видно не при годовом, а при квартальном исчислении. Eurostat еще не опубликовал данные по всем государствам валютного союза, однако некоторые из его крупных членов уже отчитались по 2-му кварталу. Во Франции рост ВВП по сравнению с предыдущим кварталом составил 0,5%, в Германии - 0,6%, в Испании - 0,9%. Средний показатель в целом по еврозоне - 0,6%.



Источник - dw.com

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