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Россияне держат в офшорах активы, равные 75 процентам нацдохода

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Россияне держат в офшорах активы, равные 75 процентам нацдохода
Граждане России хранят на офшорных счетах неучтенные средства, эквивалентные 75 процентам национального дохода, примерно столько же активов было зарегистрировано в самой РФ в 2015 году. К такому выводу пришли аналитики американской некоммерческой организации Национальное бюро экономических исследований (NBER) в докладе, обнародованном в среду, 23 августа.

По данным аналитиков, в целом граждане России держат примерно поровну активов внутри страны и в офшорах. В NBER, однако, уточняют, что границы между разными формами неучтенных активов трудно определить из-за отсутствия прозрачности в финансовой отчетности по всему миру.

Авторы доклада считают, что с начала 1990-х годов в России фиксируется торговый профицит, обусловленный в основном экспортом нефти и газа. С 1993 по 1998 годы профицит колебался в районе 5 процентов от национального дохода. В 1999-2000 годах этот показатель вырос до 20 процентов, после чего стабилизировался на уровне 10 процентов с 2011 по 2015 годы.

"Иными словами, ежегодно на протяжении более 20 лет российская экономика экспортировала на 10 процентов больше своего ежегодного производства, чем импортировала. Учитывая, что изначальное финансовое положение страны в 1990 году почти равнялось нулю (было мало иностранных активов, внешний долг был очень небольшим), это должно было привести к массовому накоплению иностранных активов российскими резидентами (правительством, домашними хозяйствами и корпорациями). Парадокс заключается в том, что чистые иностранные активы, накопленные Россией, удивительно низки: около 25 процентов национального дохода к 2015 году",- утверждают в NBER.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Росстат, валовой национальный доход России в 2015 году превышал 81 трлн руб.

Источник - dw.com
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