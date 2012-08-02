Uber отказался от переезда в новую штаб-квартиру, чтобы сократить расходы

Uber отказался от планов переехать в огромное здание в Окленде, штате Калифорния, и вместо этого рассматривает несколько вариантов последующей судьбы здания, включая продажу.
Компания планировала превратить Uptown Station, здание площадью 380,000 квадратных футов, где раньше находился универмаг Sears, для расширения своей главной штаб-квартиры. Сейчас главный офис Uber расположен на Market Street в Сан-Франциско. Но Business Insider понимает, что компания должна сократить расходы и добиться рентабельности. Компания по-прежнему остается не прибыльной и сталкивается с критикой того, кто должен занимать пост генерального директора и как привлекать будущие средства.
Впервые новость появилась в издательства San Francisco Business Times, в которой сообщалось о покупке Uber здания за $ 123,5 млн. Вместо того, чтобы владеть двумя офисами, компания планировала переехать в Окленд. Впервые Uber объявила о расширении в 2015 году, анонсировав строительство нового пространства для 2000-3000 сотрудников. Но в марте этого года компания без объяснений заявила, что сократит штат сотрудников в Окленде до нескольких сотен.
Недавно Uber отчиталась об убытке в размере $ 645 млн за второй квартал, что ниже показателя прошлого отчетного периода. При этом валовое количество заказов оценивается в $ 8,7 млрд.
Перевод специально для mmgp.ru
Уникальность: 100%