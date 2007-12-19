[pre-ICO/ICO] DatabrokerDAO 18.09-18.10.2017

DataBroker DAO: рынок одноранговых сетей для данных датчика IoT.
Люди, компании, исследователи и правительства тратят сотни миллиардов долларов каждый год на покупку и обслуживание датчиков IoT. Рост инвестиций и приложений в IoT поистине ошеломляет, и все же данные, собранные этими устройствами, запираются в силосах и огороженных садах.
Платформа Бета
Хотите знать, как продажа или покупка данных датчика IoT будет работать на Databroker? Ознакомьтесь с версией платформы BETA
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Выгоды от использования технологии
Владельцы датчиков
Могут монетизировать свои данные и превратить потопленные затраты в потенциального денежного производителя и, по крайней мере, возможность окупить часть своих инвестиций в датчики IoT.
Сетевые операторы
Масштабы и скорость получения прибыли в связи с их сетью в качестве подключенных телекоммуникационных компаний могут представлять собой возврат к своим корпоративным счетам, ясный USP.
Производитель датчиков
Могут остановить «гонку на дно» для производства и вытащить ресурсы и капитал из производства и распределить их на выгодные предложения SaaS.
Для городских застройщиков
Можно ограничить первоначальную стоимость заселения города достаточными датчиками и превратить расходы в инвестиции с периодом окупаемости 2-3 года и непрерывным потоком доходов после этого.
Сельскохозяйственный сектор
Сегодня в сельскохозяйственном секторе Бельгии 10% фермеров являются «техническими специалистами». Они включают датчики для ветра, температуры, барометрического давления, влажности, уровня PH в почве. Платформа предоставит возможность окупить часть этой стоимости.
Аналитики
Может получить доступ к тысячам датчиков и может покупать данные напрямую и дешевле на рынке, вырезая установленных поставщиков данных.
Продажа токенов
1. Пресейл
Дата начала 18 сентября 2017 - 10:00 CET
Токены распределены 11.250.000 (5%)
Цель 9375 ETH
Хард кэп - 15% от общего количества токенов
Скорость токена 1 ETH = 1200 DATA
Ранняя скидка 20% скидка
Реферальный бонус 5% проданных токенов
Принимаемые валюты ETH
2. Основная продажа
Дата начала от 6 до 8 месяцев после ранней продажи
Токены раздавали 60%
Скорость токена 1 ETH = 1000 DATA
Реферальный бонус 5% проданных токенов
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