Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Деньги - инструмент, с которым нужно уметь обращаться. MMGP
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 414,517 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Криптовалюта ICO против криптовалюты Pre-ICO

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Свежие новости о криптовалютах, инвестировании в криптовалюты, заработке на криптовалюте и другие.
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:19
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:59
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 11,896
Благодарностей: 2,313
УГ: 6
КП: 0.104
подарки
награды Волшебный горшочек 
Криптовалюта ICO против криптовалюты Pre-ICO


В последнее время мир ICO с криптовалютами уже горит. В большинстве случаев эти ICO вызывают немалую нагрузку на сеть Ethereum. В настоящее время многие проекты запускают так называемые продажи токенов до ICO. Это позволяет командам собирать еще больше денег, в то время как инвесторы получают более дешевые токены.

Концепция криптовалютной ICO уже несколько раз документирована. Фактически есть целая серия этого феномена на рынке, который охватывает большую часть информации и люди должны знать об этом. Инвестиции криптовалют в ICO могут быть довольно прибыльными, но для токенов требуется больше времени, чтобы попасть на достойные биржи. Это заставляет многих инвесторов волноваться.




Это подводит нас к мысли, как в настоящее время разрабатываются ICO криптовалюты. Деньги растут намного быстрее по сравнению с тем, сколько времени требуется, чтобы разобраться в технических проблемах, возмещениях и получении котировок на биржах. Для многих людей это не имеет смысла, особенно когда проекты привлекают более $10 млн. в течении своего ICO. Неужели они могут использовать эти деньги, чтобы ускорить процесс листинга и сделать инвесторов намного счастливее? К сожалению сейчас дело не в этом.




Большинство людей ожидают намного больше, только чтобы попасть на биржи, а не инвестировать. Особенно, если речь идет речь о токенах ERC20, поскольку интеллектуальные контракты должны быть проверены третьей стороной. Это приводит к некоторым задержкам, что означает - некоторые инвесторы будут паниковать на небольших биржах в качестве способа минимизации потерь. Если эта тенденция сохранится, многие проекты ICO опустятся значительно ниже даже не получат листинг на Bittrex или Poloniex. Это мягко говоря очень печально.

Это приводит к более новому явлению, которое известно, как продажа токенов до ICO. Как следует из названия, предварительные ICO позволяют инвесторам покупать токены до начала официального открытия бирж. В большинстве случаев эти Pre-ICO получают гораздо меньшую сумму денег и предлагают токены по более низкой цене с существенным бонусом. Более конкретно, до ICO с бонусом в 40% и более по сравнению с ценой ICO.




Стоит отметить, что Pre-ICO часто использует очень разные смарт-контракты по сравнению с фактическим ICO. Это делается для разделения средств и обеспечения их в отсутствии. Тем не менее это также может создать некоторую неопределенность в отношении того, сколько денег было привлечено в общей сложности. Поскольку номера до ICO не включены в фактические номера ICO, может быть какое-то несоответствие. Это также означает, что может быть выпущено гораздо больше токенов, чем предполагают люди.




Когда проект запускает продажу токенов до ICO, они должны выполнить свою должную осмотрительность. Они должны быть прозрачными в отношении денег полученных от количества выданных токенов и это имеет первостепенное значение. Одним из негативных побочных эффектов до ICO является то, как ранние инвесторы часто продают токены по ценам ICO, как только они попадут на биржу. При этом они по-прежнему получают очень большую прибыль и наносят ущерб цене токена в этом процессе. Pre-ICO - это удивительная инвестиционная возможность для быстрого роста, но это может повредить привлекательности и авторитету проекта, когда большое количество токенов продается по сниженным ценам.




Перевод специально для mmgp.ru


__________________
Реклама: Калькулятор майнинга криптовалюты

Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Лучшие инвестблоги в одном месте!|Уникальный инвестиционный блог, лучшие проекты - e-invest.biz|Автообмен Bitcoin, Perfect Money, Payeer, NixMoney и Яндекс.Деньги по лучшему курсу|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
bizneser на форуме  
Ответить
Метки
криптовалюта, токены
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:19
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нацбанк Венгрии примет меры против криптовалюты OneCoin Анна Чернобай Другие криптовалюты 0 05.06.2017 08:42
Steemit против Reddit – свобода против цензуры clipman77 Новости криптовалют 0 30.07.2016 21:34
ЕС отказался продлевать санкции против России на этой неделе. Семеро против assss Новости в мире финансов и инвестиций 4 18.03.2015 23:40
ЛДПР: криптовалюты - часть заговора США против России Alex356 Новости криптовалют 12 09.03.2015 18:04
Финансовая компания TrendFX: Фунт растет против иены, снижается против доллара. Forex-Broker analitics Аналитика от компаний 0 08.12.2010 14:07

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Sarmatus2010
Футбольные ставки по Пиннаклу , всвязи с его высокими кофами и надёжностью
От Sarmatus2010 в разделе «Архив: Прогнозы от пользователей»
Аватар ArhivariusA
ХХХ-Тraders - www.xxx-traders.com
От ArhivariusA в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Eu73gen
ПАММ-счет Konservator: 7209609 (InstaForex)
От Eu73gen в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
ПАММ-счет Liberta_Investment: 339148 (Alpari)
От Eugene Pautov в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар giffif
farm-frenzy - farm-frenzy.biz
От giffif в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар bvn
Участники и результаты конкурса "Револьвер 3". Этап 23. Завершен
От bvn в разделе «Конкурсы от MMGP»
.     
Пользователей
414,517
Тем
476,316
Сообщений
11,800,253

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Крипто-новости

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube