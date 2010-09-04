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Криптовалюта ICO против криптовалюты Pre-ICO



В последнее время мир ICO с криптовалютами уже горит. В большинстве случаев эти ICO вызывают немалую нагрузку на сеть Ethereum. В настоящее время многие проекты запускают так называемые продажи токенов до ICO. Это позволяет командам собирать еще больше денег, в то время как инвесторы получают более дешевые токены.



Концепция криптовалютной ICO уже несколько раз документирована. Фактически есть целая серия этого феномена на рынке, который охватывает большую часть информации и люди должны знать об этом. Инвестиции криптовалют в ICO могут быть довольно прибыльными, но для токенов требуется больше времени, чтобы попасть на достойные биржи. Это заставляет многих инвесторов волноваться.









Это подводит нас к мысли, как в настоящее время разрабатываются ICO криптовалюты. Деньги растут намного быстрее по сравнению с тем, сколько времени требуется, чтобы разобраться в технических проблемах, возмещениях и получении котировок на биржах. Для многих людей это не имеет смысла, особенно когда проекты привлекают более $10 млн. в течении своего ICO. Неужели они могут использовать эти деньги, чтобы ускорить процесс листинга и сделать инвесторов намного счастливее? К сожалению сейчас дело не в этом.









Большинство людей ожидают намного больше, только чтобы попасть на биржи, а не инвестировать. Особенно, если речь идет речь о токенах ERC20, поскольку интеллектуальные контракты должны быть проверены третьей стороной. Это приводит к некоторым задержкам, что означает - некоторые инвесторы будут паниковать на небольших биржах в качестве способа минимизации потерь. Если эта тенденция сохранится, многие проекты ICO опустятся значительно ниже даже не получат листинг на Bittrex или Poloniex. Это мягко говоря очень печально.



Это приводит к более новому явлению, которое известно, как продажа токенов до ICO. Как следует из названия, предварительные ICO позволяют инвесторам покупать токены до начала официального открытия бирж. В большинстве случаев эти Pre-ICO получают гораздо меньшую сумму денег и предлагают токены по более низкой цене с существенным бонусом. Более конкретно, до ICO с бонусом в 40% и более по сравнению с ценой ICO.









Стоит отметить, что Pre-ICO часто использует очень разные смарт-контракты по сравнению с фактическим ICO. Это делается для разделения средств и обеспечения их в отсутствии. Тем не менее это также может создать некоторую неопределенность в отношении того, сколько денег было привлечено в общей сложности. Поскольку номера до ICO не включены в фактические номера ICO, может быть какое-то несоответствие. Это также означает, что может быть выпущено гораздо больше токенов, чем предполагают люди.









Когда проект запускает продажу токенов до ICO, они должны выполнить свою должную осмотрительность. Они должны быть прозрачными в отношении денег полученных от количества выданных токенов и это имеет первостепенное значение. Одним из негативных побочных эффектов до ICO является то, как ранние инвесторы часто продают токены по ценам ICO, как только они попадут на биржу. При этом они по-прежнему получают очень большую прибыль и наносят ущерб цене токена в этом процессе. Pre-ICO - это удивительная инвестиционная возможность для быстрого роста, но это может повредить привлекательности и авторитету проекта, когда большое количество токенов продается по сниженным ценам.









Перевод специально для mmgp.ru





В последнее время мир ICO с криптовалютами уже горит. В большинстве случаев эти ICO вызывают немалую нагрузку на сеть Ethereum. В настоящее время многие проекты запускают так называемые продажи токенов до ICO. Это позволяет командам собирать еще больше денег, в то время как инвесторы получают более дешевые токены.Концепция криптовалютной ICO уже несколько раз документирована. Фактически есть целая серия этого феномена на рынке, который охватывает большую часть информации и люди должны знать об этом. Инвестиции криптовалют в ICO могут быть довольно прибыльными, но для токенов требуется больше времени, чтобы попасть на достойные биржи. Это заставляет многих инвесторов волноваться.Это подводит нас к мысли, как в настоящее время разрабатываются ICO криптовалюты. Деньги растут намного быстрее по сравнению с тем, сколько времени требуется, чтобы разобраться в технических проблемах, возмещениях и получении котировок на биржах. Для многих людей это не имеет смысла, особенно когда проекты привлекают более $10 млн. в течении своего ICO. Неужели они могут использовать эти деньги, чтобы ускорить процесс листинга и сделать инвесторов намного счастливее? К сожалению сейчас дело не в этом.Большинство людей ожидают намного больше, только чтобы попасть на биржи, а не инвестировать. Особенно, если речь идет речь о токенах ERC20, поскольку интеллектуальные контракты должны быть проверены третьей стороной. Это приводит к некоторым задержкам, что означает - некоторые инвесторы будут паниковать на небольших биржах в качестве способа минимизации потерь. Если эта тенденция сохранится, многие проекты ICO опустятся значительно ниже даже не получат листинг на Bittrex или Poloniex. Это мягко говоря очень печально.Это приводит к более новому явлению, которое известно, как продажа токенов до ICO. Как следует из названия, предварительные ICO позволяют инвесторам покупать токены до начала официального открытия бирж. В большинстве случаев эти Pre-ICO получают гораздо меньшую сумму денег и предлагают токены по более низкой цене с существенным бонусом. Более конкретно, до ICO с бонусом в 40% и более по сравнению с ценой ICO.Стоит отметить, что Pre-ICO часто использует очень разные смарт-контракты по сравнению с фактическим ICO. Это делается для разделения средств и обеспечения их в отсутствии. Тем не менее это также может создать некоторую неопределенность в отношении того, сколько денег было привлечено в общей сложности. Поскольку номера до ICO не включены в фактические номера ICO, может быть какое-то несоответствие. Это также означает, что может быть выпущено гораздо больше токенов, чем предполагают люди.Когда проект запускает продажу токенов до ICO, они должны выполнить свою должную осмотрительность. Они должны быть прозрачными в отношении денег полученных от количества выданных токенов и это имеет первостепенное значение. Одним из негативных побочных эффектов до ICO является то, как ранние инвесторы часто продают токены по ценам ICO, как только они попадут на биржу. При этом они по-прежнему получают очень большую прибыль и наносят ущерб цене токена в этом процессе. Pre-ICO - это удивительная инвестиционная возможность для быстрого роста, но это может повредить привлекательности и авторитету проекта, когда большое количество токенов продается по сниженным ценам.Перевод специально для mmgp.ru

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