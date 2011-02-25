Solvena - хайп или нет?

Финансовая группа Solvena присутствует на форуме с декабря 2016 года и с тех пор переживает третий этап развития.
Первый этап - это компания из Санкт-Петербурга, занимающаяся торговлей на криптовалютных рынках. Наша бизнес-модель прозрачна и проста – мы принимаем в управление средства инвесторов, а наши трейдеры преумножают их путем торговли на криптовалютных рынках.
Всё прозрачно и просто, вложил деньги, трейдеры на них торгуют, всем хорошо, никто не ворует, депозиты и проценты возвращаются, всё прозрачно.
Это совсем не хайп, деятельность финансовой группы Solvena полностью легальна и лицензирована российским Центром регулирования оборота криптовалют (ЦРОКР). Сайт Solvena.ru верифицирован в платежных системах Visa и Mastercard и имеет сертификат соответствия стандарту безопасности данных индустрии платёжных карт PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).
В июне наступил второй этап, начались выборочные выплаты, потребовалась верификация пользователей, негативные посты в ветке проекта премодерируются и не появляются.
Ладно, прошли верификацию, но теперь-то, кажется ничто не мешает выплачивать верифицированным пользователям в верифицированных виза и мастеркарт (перфект, в котором собирались инвестиции в июне отключили). Но выплат нет, судя по форуму, прекратились даже выборочные выплаты. Представитель никак не комментирует сложившуюся ситуацию.
Наконец, наступил третий этап - предлагается заполнить Заявление на вывод средств.
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Вывод средств будет произведен на указанные в заявлении банковские реквизиты. Заявление должно быть составлено на английском языке, подписано и заверено у нотариуса. К заявлению должна быть приложена заверенная нотариусом копия документа, удостоверяющего личность, на английском языке. Для граждан РФ таким документом является заграничный паспорт. В случае отсуствия документа на английском языке, вам необходимо прислать апостилированную копию общегражданского паспорта.
Заявление и копию документа, удоастоверяющего личность, необходимо направить по адресу головного офиса компании: Lāčplēša iela 27-6, Rīga, LV- 1011, Latvija.
Обращаем внимание, действующие вклады будут перенесены на новую платформу автоматически с сохранением взаимных обязательств по срокам и суммам. Дополнительные комиссии при этом взыматься не будут.
Если вам требуется произвести сверку или остались вопросы по процедуре вывода средств, пишите на info@solvena.ru с пометкой Биллинг в теме письма.
Ни банки, ни МФО, ни Хайпы не требуют от вкладчиков нотариально заверенного заявления на вывод вложенных этим же вкладчиком средств.
Это либо верх абсурда, либо закамуфлированное мошенничество.
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Если вы приняли решение вывести доступные средства с баланса и дальнейшая работа на обновленной blockchain-платформе вас не интересует, вам необходимо составить письменное заявление
Получается, если Вы не пишете заявления, то дарите деньги админу солвены, а не хотите дарить, будьте добры заверить своё желание вывести собственные деньги у нотариуса.
Я предполагаю, что если кто и отправит такое заявление, то может потребоваться подтверждение личности в президента Латвии, или из ЮНЕСКО.
Предлагаю в этой ветке обсудить, хайп это или не хайп и работает он или уже скам.
Может, есть какая-то информация, что это действительно честная компания, просто переживает трудный период.