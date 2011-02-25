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Solvena - хайп или нет?

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Старый Сегодня, 13:46
#1
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Красноярск
Инвестирую в: Доверительное управление
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Solvena - хайп или нет?
Финансовая группа Solvena присутствует на форуме с декабря 2016 года и с тех пор переживает третий этап развития.
Первый этап - это компания из Санкт-Петербурга, занимающаяся торговлей на криптовалютных рынках. Наша бизнес-модель прозрачна и проста – мы принимаем в управление средства инвесторов, а наши трейдеры преумножают их путем торговли на криптовалютных рынках.
Всё прозрачно и просто, вложил деньги, трейдеры на них торгуют, всем хорошо, никто не ворует, депозиты и проценты возвращаются, всё прозрачно.
Это совсем не хайп, деятельность финансовой группы Solvena полностью легальна и лицензирована российским Центром регулирования оборота криптовалют (ЦРОКР). Сайт Solvena.ru верифицирован в платежных системах Visa и Mastercard и имеет сертификат соответствия стандарту безопасности данных индустрии платёжных карт PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).
В июне наступил второй этап, начались выборочные выплаты, потребовалась верификация пользователей, негативные посты в ветке проекта премодерируются и не появляются.
Ладно, прошли верификацию, но теперь-то, кажется ничто не мешает выплачивать верифицированным пользователям в верифицированных виза и мастеркарт (перфект, в котором собирались инвестиции в июне отключили). Но выплат нет, судя по форуму, прекратились даже выборочные выплаты. Представитель никак не комментирует сложившуюся ситуацию.
Наконец, наступил третий этап - предлагается заполнить Заявление на вывод средств.
Цитата:
Вывод средств будет произведен на указанные в заявлении банковские реквизиты. Заявление должно быть составлено на английском языке, подписано и заверено у нотариуса. К заявлению должна быть приложена заверенная нотариусом копия документа, удостоверяющего личность, на английском языке. Для граждан РФ таким документом является заграничный паспорт. В случае отсуствия документа на английском языке, вам необходимо прислать апостилированную копию общегражданского паспорта.

Заявление и копию документа, удоастоверяющего личность, необходимо направить по адресу головного офиса компании: Lāčplēša iela 27-6, Rīga, LV- 1011, Latvija.

Обращаем внимание, действующие вклады будут перенесены на новую платформу автоматически с сохранением взаимных обязательств по срокам и суммам. Дополнительные комиссии при этом взыматься не будут.

Если вам требуется произвести сверку или остались вопросы по процедуре вывода средств, пишите на info@solvena.ru с пометкой Биллинг в теме письма.
Ни банки, ни МФО, ни Хайпы не требуют от вкладчиков нотариально заверенного заявления на вывод вложенных этим же вкладчиком средств.
Это либо верх абсурда, либо закамуфлированное мошенничество.
Цитата:
Если вы приняли решение вывести доступные средства с баланса и дальнейшая работа на обновленной blockchain-платформе вас не интересует, вам необходимо составить письменное заявление
Получается, если Вы не пишете заявления, то дарите деньги админу солвены, а не хотите дарить, будьте добры заверить своё желание вывести собственные деньги у нотариуса.
Я предполагаю, что если кто и отправит такое заявление, то может потребоваться подтверждение личности в президента Латвии, или из ЮНЕСКО.
Предлагаю в этой ветке обсудить, хайп это или не хайп и работает он или уже скам.
Может, есть какая-то информация, что это действительно честная компания, просто переживает трудный период.
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putoran на форуме  
Старый Сегодня, 13:56
#2
WOH
worldofhyips.com
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Аватар WOH
 
Имя: worldofhyips
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2017
Сообщений: 1,016
Благодарностей: 241
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КП: 0.054
Re: Solvena - хайп или нет?
Мне кажется Вы в стартовом посте сами ответили на все вопросы. Конечно это хайп, конечно это уже скам.
"полностью легальна и лицензирована российским Центром регулирования оборота криптовалют (ЦРОКР)" А Вы учредите "всемирный центр" и аннулируйте их лицензию.
"верифицирован в платежных системах Visa и Mastercard" - к сожалению, из-за сложной регистрации не удалось посмотреть как ни принимают банковские карты, но сомневаюсь что напрямую. Скорее всего, они их принимают через какой-нибудь агрегатор платёжных систем.
В общем, обычный мошеннический сайт и ничего более.
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Старый Сегодня, 13:57
#3
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Аватар Smirnov Nikolay
 
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: Лос-Анджелес, США
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 42,388
Благодарностей: 40,142
Записей в блоге: 11
УГ: 106
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Re: Solvena - хайп или нет?
putoran, это имеет какое то значение что вы решили это осудить в отдельной теме ?!
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Метки
финансовая пирамида, хайпы
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:19
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