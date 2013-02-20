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Эксперты рекомендуют украинцам накупить валюты на два года вперед

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Эксперты рекомендуют украинцам накупить валюты на два года вперед
Тенденция снижения стоимости валюты в Украине продлится все лето. Поэтому с учетом прогнозов Минфина о стоимости доллара 29,3 грн в 2018 году и 30,5 грн 2019 году, это лето является лучшим периодом для покупки валюты на следующие 2,5 года.

Об этом говорится в прогнозе форекс-компании Альпари.

Цитата:
“Тенденция снижения стоимости валюты продолжится и на текущей неделе. В связи с этим, курс имеет потенциал к дальнейшему положительному движению, ниже 26 гривень за доллар. Таким образом, на текущей неделе официальный курс будет более плотно тестировать отметку в 26 гривень и уйдет ниже этого уровня. При этом наличный курс за прошедшую неделю уже отметился на уровнях 25,9 за доллар. В ближайшие рабочие будни ситуация будет аналогичная. Национальная валюта имеет и дальнейший потенциал к укреплению как минимум на 10 копеек, что позволит котироваться валюте в обменниках по курсу 25,8”
– говорится в сообщении.

За прошедшую неделю динамика курса украинской гривни не претерпела больших изменений. Утром понедельника старт торгов начался с отметки 26,02, закончив в пятницу на том же уровне, при этом по отношению к евро гривня за прошлую неделю укрепилась на 40 копеек, зафиксировав снижение курса с 29,46 до 29,06. На текущей неделе динамика курса будет схожей. В целом укрепление гривни является более чем ожидаемо, и зачастую происходит в летний период, чему способствует отсутствие платежей за импорт энергоносителей и поступление валютной выручки от аграриев. Для нашей экономики это сезонная ситуация, которая происходит ежегодно и вполне хорошо себя показывает и в этом году.

Цитата:
“С учетом прогнозов Минфина о дальнейшей судьбе экономики и стоимости доллара 29,3 гривни в следующем году и 30,5 гривни в 2019 году, текущий период и цены являются лучшим периодом для покупки доллара”
– добавляют в Альпари.

Источник: http://news.finance.ua/ru/news/-/405...va-goda-vpered
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