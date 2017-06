all-hyips Топ Мастер

HealthON - healthon.cc



старт 28.06.2017 PerfectMoney Payeer Bitcoin



языки: RU EN







Описание:



Цитата: Компания Health One LTD предлагает вам долевое участие в высоко прибыльном бизнесе основанном на оптовой продаже медикаментов.Как это работает и как можно заработать такую прибыль?Ни для кого не секрет, что медикаменты играют значимую роль в жизни человека, так как обеспечивают непосредственное воздействие определенных органических веществ на организм и дают возможность побороть недуг и улучшить качество жизни. Именно поэтому инвестиции в медицину всегда актуальны и прибыльны, ведь люди всегда беспокоятся о состоянии своего здоровья. Из-за большой конкуренции, медицинский сектор очень недружелюбен для многих частных инвесторов, но если же брать в пример инвестирование в оптовую продажу медикаментов, то эта сфера является весьма многообещающей. Инвест планы:



2.5-3.8% в день 15-55 дней (+вклад) или 170-1500% через 15-60 дней







депозит:



28.06.17 10:24 Transfer Sent Payment: 40.00 USD to account U14815870 from U1294xxx. Batch: 180269987. Memo: Shopping Cart Payment. Create deposit all-hyips.info.



подробности:



Минимальный вклад: 10$

Максимальный вклад: 100000$

Реферальские: 10% 4%

Выплаты: инстантом

Скрипт: Other

Особенности: SSL +





Email is associated with ~2,886,391 domains





Registrant Org WhoisGuard, Inc. was found in ~5,648,888 other domains

Registrar NAMECHEAP INC.

Registrar Status clientTransferProhibited

Dates Created on 2017-06-24 - Expires on 2018-06-24 - Updated on 2017-06-25

Name Server(s) CANDY.NS.CLOUDFLARE.COM (has 5,305,731 domains)

DARL.NS.CLOUDFLARE.COM (has 5,305,731 domains)



