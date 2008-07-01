Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Куплю души по 5 поинтов за штуку. Чичиков.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 414,517 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

HealthON - healthon.cc

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:20
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:35
#1
Топ Мастер
 
Пол: Женский
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 70,119
Благодарностей: 4,924
Записей в блоге: 3
УГ: 30
КП: 0.147
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
HealthON - healthon.cc
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта. Тема создана с целью информирования и не является призывом к действию.

старт 28.06.2017 PerfectMoney Payeer Bitcoin

языки: RU EN



Описание:

Цитата:
Компания Health One LTD предлагает вам долевое участие в высоко прибыльном бизнесе основанном на оптовой продаже медикаментов.Как это работает и как можно заработать такую прибыль?Ни для кого не секрет, что медикаменты играют значимую роль в жизни человека, так как обеспечивают непосредственное воздействие определенных органических веществ на организм и дают возможность побороть недуг и улучшить качество жизни. Именно поэтому инвестиции в медицину всегда актуальны и прибыльны, ведь люди всегда беспокоятся о состоянии своего здоровья. Из-за большой конкуренции, медицинский сектор очень недружелюбен для многих частных инвесторов, но если же брать в пример инвестирование в оптовую продажу медикаментов, то эта сфера является весьма многообещающей.
Инвест планы:

2.5-3.8% в день 15-55 дней (+вклад) или 170-1500% через 15-60 дней

депозит:

28.06.17 10:24 Transfer Sent Payment: 40.00 USD to account U14815870 from U1294xxx. Batch: 180269987. Memo: Shopping Cart Payment. Create deposit all-hyips.info.

подробности:

Минимальный вклад: 10$
Максимальный вклад: 100000$
Реферальские: 10% 4%
Выплаты: инстантом
Скрипт: Other
Особенности: SSL +


Email is associated with ~2,886,391 domains


Registrant Org WhoisGuard, Inc. was found in ~5,648,888 other domains
Registrar NAMECHEAP INC.
Registrar Status clientTransferProhibited
Dates Created on 2017-06-24 - Expires on 2018-06-24 - Updated on 2017-06-25
Name Server(s) CANDY.NS.CLOUDFLARE.COM (has 5,305,731 domains)
DARL.NS.CLOUDFLARE.COM (has 5,305,731 domains)

РЕГИСТРАЦИЯ
__________________
Реклама: Калькулятор майнинга криптовалюты

All-HYIPs.info информируем о выплатах на 100+ тематических площадках интернета.
all-hyips на форуме  
Старый Сегодня, 13:52
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.05.2016
Сообщений: 138
Благодарностей: 30
УГ: 4
КП: 0.000
Re: HealthON - healthon.cc
Это шутка такая?
__________________
Реклама: Калькулятор майнинга криптовалюты
saahov на форуме  
Старый Сегодня, 14:03
#3
Мастер
 
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 12,935
Благодарностей: 6,092
УГ: 101
КП: 0.388
подарки
Re: HealthON - healthon.cc
100500 клон, может его сразу отправлять в соотвествующий раздел
__________________
Реклама: Калькулятор майнинга криптовалюты

BITPALAS LTD - 10% в день
BITEXPLOSION LTD - 10% в день
AMBIS INTERNATIONAL - 3.6% в день
Musya Rich на форуме  
Старый Сегодня, 14:19
#4
Любитель
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.11.2016
Сообщений: 1,064
Благодарностей: 93
УГ: 2
КП: 0.000
Re: HealthON - healthon.cc
Очередной ностальгирующий..... сколько их уже было и будет
__________________
Реклама: Калькулятор майнинга криптовалюты
Old Seaman на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:20
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар InfernusZp
Gloriousprofit - Gloriousprofit.com
От InfernusZp в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар FidelisCM
Аналитика от компании FidelisCM
От FidelisCM в разделе «Аналитика от компаний»
Аватара нет
univerteam.com - высокотехнологичные цифровые продукты
От PsyWolf в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
CLSTrader - clstrader.com
От wbserfer в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
hourlypaymee - hourlypaymee.com
От XMAC в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Украинский стартап по планированию жизни при помощи ДНК вышел на Kickstarter
От CashToday в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
414,517
Тем
476,316
Сообщений
11,800,254

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Крипто-новости

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube