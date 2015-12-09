Я не админ, тема создана для ознакомления и не имеет призыв к действиям.
Друзья, здравствуйте!
Представляю на мой взгляд интересный бот на Телеграмм BroBot
«Сообщество BroBot»
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Если промазал с разделом, извиняюсь
– это живой организм, который работает по прозрачному принципу взаимного обмена между пользователями. Мы не накручиваем активность (подписчиков/лайки/комментарии) непонятным путем, и не используем неофициальные методы, которые могут привести к бану вашего аккаунта со стороны социальной сети. «БроБот
» – это не только умный бот для молниеносного продвижения в социальных сетях, но и умопомрачительная партнерская программа в которой все 100% средств от приобретенных лицензий распределяются между участниками. В нашей партнерской программе предусмотрено 2 вида дохода распределяемых в соотношении 50/50.
Наше сообщество ежедневно пополняется новыми Бро, поэтому кратко вводим Вас в курс дела, для этого воспользуйтесь вспомогательным материалом:
📱Что такое БроБот
и с чем его едят? Короткая видео-инструкция для новичков: https://goo.gl/Dn6G4P
🎦 Видео обзор функционала: https://goo.gl/pA5ShS
🎥 Видео презентация: https://goo.gl/c94jHi
👑 Фирменные стикеры БроБота можно скачать по ссылке: http://dropmefiles.com/4eLA8
🖥 Слайды для презентаций: http://dropmefiles.com/Xz09D
😎 BROBOT Доступен здесь.
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Получайте 0.05$ за каждого нового Бро!💰
Начисление происходит в случае:
– Вами приглашенный человек подписался на 24 аккаунта и получил доступ к полному функционалу платформы.
– Он получит 0.05$ за то, что присоединился к сообществу «БроБот»
– Вы получите 0.05$ за то, что его пригласили.
Окончание конкурса: По достижению 10.000 пользователей.
💰БроБонус – это по-царски щедрый бонус выплачиваемый за общий накопительный оборот создаваемых вами и вашей командой на 8 уровней в глубину! 👍
1. Оборот
2. Бонус
3. Статус
🔹500$ | 250$ | Младший Бро
🔹1000$ | 500$ | Старший Бро
🔹3000$ | 1500$ | Железный Бро
🔹5000$ | 2500$ | Бронзовый Бро
🔹10000$ | 5000$ | Серебряный Бро
🔹25000$ | 12500$ | Золотой Бро
🔹50000$ | 25000$ | Платиновый Бро
🔹100.000$ | 50000$ | Сапфировый Бро
🔹250.000$ | 125.000$ | Рубиновый Бро
🔹500.000$ | 250.000$ | Изумрудный Бро
🔹1.000.000$ | 500.000$ | Бриллиантовый Бро
ℹ️ Для получения БроБонусов необходимо соблюдать баланс:
60% оборота формирует ваша лидерской команда
40% оборота формируют все остальные команды
👌Рекомендуй BroBot своим друзьям и знакомым и получай моментальные выплаты на свой кошелек за каждую оплаченную VIP-Лицензию на 8 уровней в глубину!👍
1 Уровень - 20%
2 Уровень - 10%
3 Уровень - 5%
4 Уровень - 5%
5 Уровень - 5%
6 Уровень - 2%
7 Уровень - 2%
8 Уровень - 1%
это функция позволяет вам закрепить вашего личного приглашенного участника, за любым из партнеров вашей первой линии с целью ускоренного роста вашей лидерской команды и скорейшего получения БроБонусов.
За каждое новое подключение с помощью данной функции вы будете получать 30% моментального вознаграждения (20% за личную рекомендацию и 10% со второй линии), при этом реферальный бонус не будет начисляться партнеру под которого вы регистрируете нового участника.
Бро, все выплаты в Битках!
📝 Пример: Для получения бонуса в 5000$ выплачиваемого при создании оборота в 10000$, вам необходимо, чтобы в лидерской команде был создан оборот в 6000$ и 4000$ должен составить оборот всех остальных команд (боковой объем). Посмотреть текущий баланс команд вы можете в разделе «👥Моя команда»
*При достижении каждого нового карьерного уровня и получения премии, счётчик обнуляется и формируется заново всей вашей командой (Накопительно).
**Выплаты осуществляются в ручную по запросу к боту в течении 24 часов.
***Для начала формирования оборота необходимо приобрести VIP-Статус.