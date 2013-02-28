ПАММ-счёт Altmarate Medium: 389546 (Alpari)
Дата создания счета:
22.05.2017
Валюта счета:
USD
Начальный капитал управляющего:
500.00 USD
Tекущий капитал управляющегo:
577.00 USD
Средства в управлении:
709.00 USD
Текущая доходность:
+29,5%
Вознаграждение управляющего:
10$- 50%
100$- 45%
250$- 40%
500$- 35%
1000$ - 30%
Вознаграждение:
раз в месяц
Минимальная сумма инвестирования:
10 USD
Описание торговой стратегии:
Автоматическая торговая система с ручным вмешательством (только в особых случаях).
Торговля ведется преимущественно в азиатскую сессию.
Риск на сделку 1-5%.
В среднем за торговую сессию совершается 3-5 сделок.
ЦЕЛИ:
Ожидаемая доходность до 30% в месяц.
Краткая информация об управляющем:
Точной информации нет.
Способ связи с управляющим: через форум Альпари
Другие Памм-счета управляющего:
да
Ликвидированные памм-счета управляющего:
ПАММ-счёт Altmarate Impulse: 381271
Торговый результат -3,9%