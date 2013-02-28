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ПАММ-счёт Altmarate Medium: 389546 (Alpari)

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Старый Сегодня, 12:21
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 18
Благодарностей: 47
УГ: 0
КП: 0.000
ПАММ-счёт Altmarate Medium: 389546 (Alpari)
ПАММ-счёт Altmarate Medium: 389546 (Alpari)

Дата создания счета: 22.05.2017
Валюта счета: USD
Начальный капитал управляющего: 500.00 USD
Tекущий капитал управляющегo: 577.00 USD
Средства в управлении: 709.00 USD
Текущая доходность: +29,5%

Вознаграждение управляющего:
10$- 50%
100$- 45%
250$- 40%
500$- 35%
1000$ - 30%
Вознаграждение: раз в месяц
Минимальная сумма инвестирования: 10 USD

Описание торговой стратегии: Автоматическая торговая система с ручным вмешательством (только в особых случаях).
Торговля ведется преимущественно в азиатскую сессию.
Риск на сделку 1-5%.
В среднем за торговую сессию совершается 3-5 сделок.

ЦЕЛИ:
Ожидаемая доходность до 30% в месяц.

Краткая информация об управляющем: Точной информации нет.

Способ связи с управляющим: через форум Альпари

Другие Памм-счета управляющего: да

Ликвидированные памм-счета управляющего:
ПАММ-счёт Altmarate Impulse: 381271
Торговый результат -3,9%
__________________
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Хотите приумножить бабки-обращайтесь к мамке
Василий Суфидянов на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:48
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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