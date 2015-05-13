Биотехнологический стартап MetaStat провел частное размещение акций и привлек 7$ млн

Медицинская компания MetaStat, занимающаяся разработкой терапевтических и диагностических методов лечения онкологических заболеваний, сегодня объявила о закрытии частных инвестиций до 7$ млн от институционного инвестора, работающий в сфере здравоохранения, Perceptive Advisors LLC, совместно с уже существующими аккредитованными инвесторами.
Частное размещение состояло из общей числа 690 816 простых акций и приблизительно 196 216 привилегированных акций (в народе называют префы), которые автоматически конвертируются в 1 962 164 простых акций. Помимо этого, благодаря частному размещению, стартап скорректировал стоимость исполнения 474 829 ордеров на покупку простых акций с $3 до $2 за долю. MetaStat до 31 июля 2017 года планирует завершить частное размещение.
О MetaStat:
Основанная в 2010 году, MetaStat является биотехнологической компанией, которая разрабатывает персонализированные терапевтические и диагностические методы лечения онкологических заболеваний. Их диагностические биомаркеры (признаки) служат как терапевтическое решение для борьбы с метастазами.
Компания находится в процессе разработки лекарственного препарата, вытекающее из диагностики, делает изоформу белка целью.
На сегодняшний день, команда MetaStat познала механизм, который стимулирует опухолевую инвазию клеток и метастаз, а также выявили устойчивость к лекарству по определенному методу лечения и токсическим химиотерапиям. MetaStat базируется в Бостоне (штат Массачусетс).
Перевод специально для MMGP.RU